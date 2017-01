3.2.2015 21:11

Dokáže víra zázraky? Víra vyšla u nás z módy, každý víru nahradil konzumním životem, a pokud nemá co konzumovat, tak má deprese a myslí na sebevraždu, z lidí se stal jenom ubohý konzumní dobytek, co se sobecky pere o veliká koryta. Co je to to víra...