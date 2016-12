31.3.2015 10:51

Po přímé prezidentské volbě se v tuzemsku rychle zažil pojem, který pomyslně sdružuje fanoušky poraženého kandidáta Karla S., potažmo odpůrce zvoleného prezidenta. Kavárna, pražská kavárna, lumpenkavárna. Coby pražský resident s antagonistickým postojem vůči havlismu osobně upřednostňuji třetí variantu.

Ale co to vlastně ona „kavárna“ je? Lakonicky ji označit dle výše uvedeného schématu zdaleka nestačí. Problém je mnohem složitější.

Rozhodně odmítám, že kavárna reprezentuje pravici, zatímco její odpůrci jsou striktní levičáci. Zajímavý názor přináší pravicový sociolog Petr Hampl. Podle něj se jedná o vzdělané občany, kteří si zvykli žít z dotací a cílevědomě se vyhýbat oné pověstné tržní pranici o místo na slunci. Zde bych doplnil, že typickým příkladem je ČT, která spokojeně debužíruje z koncesních poplatků a ze všech sil straní kavárenským postojům. S tím souvisí i další Hamplův postřeh; kavárna svou pozici (rozuměj dotovaný penězovod) dlouho považovala za neotřesitelnou, pak se objeví jakýsi důchodce z Vysočiny a důkladně zatřese piedestalem. Je tedy zřejmé, že s pravolevou osou výsledku prezidentských voleb to nebude tak žhavé.

Přesto bych tímto způsobem kavárnu rozdělil na dvě frakce: Pravičáckou platformu reprezentuje Karel S. Přebohatý restituent, který se strojenou lidovostí stylizuje do role „jednoho z nás“, ale při první příležitosti dává najevo svůj neskrývaný odpor vůči nemajetným spoluobčanům. Jeho skutečným lidovým projevem tak zůstává románek s předměstskou šlapkou ze čtvrté cenovky. Ani na moment nepochybuji, že Karel skrze vznešené ideje hájí zájmy jedné skupiny zahraničního kapitálu před těmi ostatními - například kapitálem ruským a čínským.

Levou frakci viditelně zastávají mladý Dienstbier, Petr Uhl, socio(pato)ložka Šiklová. Fanatičtí trockisté, nikterak se netající snahou zničit prostřednictvím tzv. občanské společnosti fungující kapitalistický systém a zavést zde (pro Ty dole) oligarchický socialismus, nefunkční ve všech myslitelných ohledech.

Další postřehy a případné závěry ponechám otevřené.