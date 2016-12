9.3.2016 8:32

Chápu, že Svíce není poradna, ale přesto se odvažuji poptat na na tabulku pod dopravní značkou „parkoviště“. Jedná se o parkování např. u Obchodních domů. Bývá tam cedulka „rodiny s dětmi“.

Ve které části vyhlášky o pravidlech silničního provozu se o významu mluví? A jaký je vůbec význam té značky? Kolik dětí musí rodina ssebou mít, aby zde mohl její vůz zaparkovat? Nebo stačí, aby měla nějaké děti i doma? Musí to vůbec být v pravém smyslu „rodina“? Jestli svezu souseda s děckem, třeba...Jak starých (vysokých) dětí se to týká? Stačí třeba mít ssebou kočárek? Stačí to dvoukolové „lehátko“?

Celkem rozumem tak zhruba chápu záměr provozovatele parkoviště. Ale dneska je všechno zpochybnitelné, relativní a napadnutelné...

Ve své knížce o dopravních předpisech „Vyhlášce“ (vozím si ji ssebou) taková věc není... jak tomu tedy rozumět?

A ještě jednou se optám na názor Svícníků na počítač.

Stručně řečeno, můj stroj přestává vyhovovat. V.Č. je spokojen, ale prý winXP jsou už špatně a bylo mi řečeno, že do mého aparátu nelze ty nové úspěšně nasugerovat. Poraďte dědovi co s tím? Už si chci pořídit něco, co mi vydrží až do smrti. Bylo mi řečeno, že i ty programy, „office“ co mám si musím koupit znova. Jaký je Váš názor?

