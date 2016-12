Kotlíky : Varuji

22.1.2016 8:51

Tak se zase plácá o ekológii. Kotlíková dotace. Kolikrát se stejná věc už řešila, kolikrát občané naletěli!

1-„Topte naftou! Nafta palivo budoucnosti!“

2- Elektro přímotopy - (za dva roky dostavíme Temelín a elektřina bude skoro zadarmo)- i dotace byly!

3- Plynofikace (plyn tehdy za 6kč/kubík)

4- „Dřevofikace“

5- kotlíková dotace!

Povšimněte si jedné věci. Na jaké palivo ty super-huper kotlíky poběží? Je jedno jestli na hnědé uhlí, peletky nebo co... vždycky ta zázračná samopřikládací věc požaduje jedinečné, nějak spedifické, předem připravené palivo. Uhlí? ano, ale musí být ty kousky takhle veliké. Co udělá chudák topič s prachem, kterým dovezená fůra paliva obyčejně oplývá? Viděli jste někdo někdy dodávku uhlí bez prachu? Budou uhelné sklady rozvážené uhlí napřed přesívat?

100 000 domácích kotlů bude vyžadovat zušlěchtěné palivo. Co myslíte o tom palivu: podraží, nebo zlevní?

No a teď do toho ta škůdkyně Vitásková nám chce zdražit i tu elektriku. Prý proto, že máme domy přizpůsobené na větší příjem energie než běžně odebíráme. Opravdu dívčí logika. Takže bych měl zúžit vrata, protože jimi může projet i velké auto a proto musí různé „taky Vitáskové“ udržovat nadměrně velké silnice. Jo, a taky ledničku mám větší, takže ji zaplním jenom občas... takže bych měl jakýsi paušál platit konsumu.

A to je podle V.Č. jádro pudla: Paušál! Chtějí dostat nějakou RENTU, stálý, na ničem nezávislý příjem.

Taky by se mi líbil.

Zvažte, svícníci, zvažte...