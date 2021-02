he, he, he... tuhletu debatu jsme tu už, myslím, měli... vlastně se jedná o to, zda-

podle pana Ivana je růst cen způsobován nestydatými požadavky holoty na růst mezd, která přitom už neví, co by chtěla za jednoduché zastrkávání kolíčků do dírek a stejně si nekoupí nic pořádného, protože kouká jen po ceně!

anebo podle V.Č. je požadavek na růst mezd vyvoláván zdražováním tovaru a služeb, kdy páni podnikadějové už neví, jak by pracovníka více sedřeli- (viz reálná soudobá skušenost paní Ivy)

Zde se ovšem v názoru s panem Ivanem V.Č. liší.

Naopak V.Č. plně souhlasí s tím, že zvyšování cen tovaru a služeb „ředí úspory“.

Znova opakuju svůj návrh, aby výše starobního důchodu byla výrazně ovlivněna výší daní odváděných potomky důchodce odváděných zde, v republice.

Máš několik dobře vydělávajících dětí? Tedy ses o ně staral, dopřál jim kvalifikace, vychoval jsi z nich poctivé pracanty...Náleží ti tedy část prospěchu, který tví synové a dcery poskytují společnosti. Flákal ses s výchovou? Máš jen povaleče? No, to máš smolíka. A co ty, neměl jsi děti, protože sis nechtěl komplikovat život, nebo protože toho nejsi z jakýchkoliv důvodů schopen? Pak jsi měl příležitost a dost prostředků na to, aby ses sám zabezpečil...

Jistě není možné bezdětnou starou osobu docela umořit nedostatkem...Sama přece taky pracovala a daně odváděla... no, ale náklady na děti neměla a proto si mohla nasušit...

Zdravím paní Ivu!!!