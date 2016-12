Ukrajina po roce v souvislostech

16.4.2015 1:50

A což si přečíst rok staré úvahy. Máme dojem, že známe výsledek, něco málo vykouklo z pozadí.

Dneska hodnotíme dílčí výsledky partie. A spekulací hromada zůstala.

Vypadá to, že Putin prohrál první kolo, byť se prezentuje coby vítěz a navrch nás nepřetržitě obšťastňuje vojenskými provokacemi po obvodu celé Evropy.

Jarmulky dokonale zmanipulovaly začátek ukrajinských událostí tak, že nezbylo než volit mezi ztrátou sousedícího prostoru, z toho plynoucí přiblížení nepřítele a ztrátou lukrativního koloniálního území, obývaného po několik generací spřátelenou většinou populace a mezi razantním vojenským vystoupením, nepříjemným mediálně i fakticky, provázeným negativní reakcí po celém kulturním světě.

Jako dobrý šachista překvapil svět k neuvěření stupidním tahem s neoznačenými jednotně oblečenými rekreanty, kteří zcela nahodile nacházeli ve volné přírodě bezprizorní nejmodernější techniku, kterou téměř nemuseli použít k přesvědčení menšinových sousedů, aby se dobrovolně přesunuli někam stranou.

Židovská elita přešla od politiky práva preventivní války k boji s terorismem, vedeným stylem radši u nich než u nás. Ve skutečnosti to může být i jinak.

Zednářská filosofie o prvopočátku všeho v blahodárném chaosu, který vyznávali i takoví borci jako Lenin, Hitler, Stalin, Mao, řízci jako Kim Irsen nebo jeho levicoví revoluční sousedi od Rudých Khmérů, je shodně rozpoznatelná v obou válkách v Zálivu, destabilizaci severní Afriky, Arábie, Středního i Blízkého Východu a je dovedena k dokonalosti. Proces provází hory mrtvol, které nikdo nepočítá.

Proces je vzácně jednotný - vojenskou silou z vnějšku rozvrátit stávající politický status quo a nechat vykvasit v postiženém regionu vražedné orgie místních antipatií. Ty mají mít katalytický účinek na společenské vztahy. Srovnej dynamiku společenského vývoje po Buržoazní revoluci, první a druhé světové válce. Francouzská revoluce postrčila společnost o desítky let, obě války možná o staletí. Všichni skoro jednotně mluví o neskutečném pokroku v technice ve dvacátém století, ale že nikdo nezkoumá posun v sociální oblasti ?

Proti nastartované partii stojí médii vysmívaný Putin se svou machistickou pózou. Jeho postup v ukrajinské krizi připomíná zapálení obranného požáru v hořící stepi. Na to, jak je médii tupen, dovede překvapivě manévrovat.

Otázkou zatím zůstává, jak by se zachoval a jak by dopadl ve střetu s odhodlaným, aktivně bojujícím soupeřem, kdyby stál proti skutečnému nepříteli. Ruská vítězství proti islamistům nejsou zrovna oslnivá.