Senioři a čekání na nádražích

Nějak mám takový pocit, že původní diskusní společnost ze Svíce zmizela. Že by jela na dovolenou? Nebo jim odešli počítače? Nebo jejich zdraví? Nebo, že by přešli na jinou adresu, která je pro ně zajímavější?

No mě to čeká také brzy. Počítač mám mizerný.

Dá se pak očekávat, že zmizí také všechny články na této adrese. Co s nimi bude? Budou vymazány?

No řekl bych, že na ministerstvu vnitra budou články na věky. Akorát lidé si je už nebudou moci přečíst. Škoda. Když nejsou známy dějiny, tak se chyby opakují.To platí i o těchto článcích.

No abych se vyjádřil k současnému dění.

Vypadá to, že ve Francii vyhraje Macron. Že tedy Francie zůstane v EU a tím pádem EU bude zachována v dnešní podobě. Francie, díky jejímu atomovému monopolu je klíčová k zachování EU po odstoupení Británie.

Takže to vypadá, že změny se odkládají o dalších pět let. Třeba se za těch pět let EU vypořádá s nestabilitou díky neschopnosti vybírat daně v jižních zemích. Zřejmě tomu má dopomoci EET, protože se tím omezí podvádění restaurací a maloobchodníků.

Pro chudé podnikatele je EET brzdou. Jenže, kdo je chudý a kdo bohatý podnikatel se velmi těžko pozná. To je problém. Třeba se i toto nějak vyřeší ve prospěch všech. Bylo by to dobré. Člověk by řekl, že stejně všichni platí DPH, takže tlačit na pilu by bylo kontraproduktivní. Hlavně je důležité vybrat skutečně veškerou DPH. Na to by se mělo tlačit.

Pak je také třeba skutečně rozpoznat, kdo potřebuje sociální podporu a kdo ne. Protože je takových vyčuránků, co bere sociální podporu a pak si jezdí po světě užívat. Také rozpoznat, kdo potřebuje sociální bydlení a kdo ne. Kdo potřebuje pomoc s výživou a kdo ne.