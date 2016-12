Vondruška, vlast a imigranti

Zdravím po nějaké době všechny na Svíci. Ne, že bych se nějak vzdálil, spíš jsem se trochu odmlčel. Měl jsem na téma uprchlíků a teroristů rozepsaný článek, ale pro časové vytížení bych ho asi nikdy nedopsal a patrně nevyzněl by vůbec aktuálně. Problémem je, že se beztak nemůžu dobrat k jasnějšímu závěru a omezil jsem se jenom na srovnání a odkazy. Takže jenom krátce:

Asi jako každý i já si pročítám z různých zdrojů zprávy a komentáře ke světovému dění. Vypadá to, že špatné zprávy převládají - Evropa praská ve švěch pod tlakem migrantů, štěpí se na malý a velký Schengen. Současně s tím se stupňují teroristické útoky a bezpečnostní experti varují, že pocit bezpečí, na který jsme si zvykli, může být do značné míry neopodstatněný. Je pravda něco příznačného na tom, že zrovna v našich končinách, které jsou až do teď obojím takřka nedotčené, tohle téma budí tolik emocí. Co za to může? Obava z neznámého? Možná…

Různé postavy veřejné sféry “zaujímají postoje” a “formulují stanoviska”. Málokdo z politické reprezentace se odváží vykročit ze stínu politické korektnosti a když už, tak s vidinou zisku politických bodů. Počínání Frau Merkelové, které nelze upřít odvaha, se dá aspoň v počátku omluvit idealistickým přesvědčením nebo snad něčím, co lze označit jako německý komplex. Nová generace Němců patrně v reakci na to, že se její předkové tak neslavně vepsali do dějin první poloviny 20. století, se stává nositelem ideálu humanity. To by bylo samo o sobě možná hezké, kdyby to neznamenalo, že jsme zapojeni do sociologického experimentu velkých rozměrů, jehož dopad nelze předvídat.

Vedle zmiňovaných názorů p. Vondrušky se kterými souhlasím bych z postojů hodných pozornosti a to z obou stran barikády, zmínil příležitostné komentáře V. Klause jr. (jakkoliv s jeho tátou mám trochu problém). Dále jak jinak než “desatero” teologa a filozofa Tomáše Halíka nabádající k osvícenému postoji. Z druhé strany geolog a filozof Václav Cílek dává současné dění do nepříliš zřejmých souvislostí potravinové nouze a sucha. Je pravda, že Cílek to z druhé strany schytává za to, že své osobní postoje zahaluje do hávu vědy. Za přečtení stojí i popis “salaamové” metody islamizace popsaný Benjaminem Kurasem. Určitou vypovídací hodnotu má, byť ho považuji za trochu přitažený za vlasy. Zdaleka nejvíc na mě ale zapůsobila série článků ekonoma a politologa Petra Robejška na Parlamentních listech. Nedalo mi to a část odpoledne jsem se proklikával od jednoho článku k druhému. Robejšek je člověk, kterého bych rád viděl v rozhodujících funkcích v situaci, kdy by se snad měly naplňovat černé scénaře ohledně Evropské unie.

Je příznačné, že se autoři uchylují k vyjádřením na pokraji politické korektnosti. Samotná korektnost je přitom hlavní překážkou diskuse v zemích na západ od nás. Ale co je horší, tato politická kultura nevyhnutelně míří i k nám. Politická korektnost už tu má první oběť - trestní stíhání p. Konvičky považuji spíš za nešťastné. Když se podívate na záznam rozhovoru v pořadu Hyde Park, a odmyslíte si jeho holou hlavu, nezískáte z toho pocit, že mluvíte s kdovíjakým extrémistou. Jak se zdá, nestačí upozorňovat, že útočíte na ideologii a ne na její nositele.

Co říct závěrem? Ze své pozice konzumenta zpráv se člověk nutně omezuji na jejich srovnání Necítím se povolán vynášet nějaké definitivní soudy, a mnohé nosné myšlenky lépe vyjádřili jiní. Proto to množství odkazů v tomto článku, za což se čtenárům omlouvám.

Nezbývá než si přát, aby v současné vyostřené debatě byli víc slyšet ti, co mají co říct.