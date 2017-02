Komentáře k článku

Na Řecku je vidět, jak můžeme dopadnout, budeme-li se řídit rady vojenského seskupení Nato. Řecko nelenilo koupit dvě ponorky od Německa viz článek Václava Bělehradského z nedělních novin Právo. A tak podobně se zadlužilo i pomocí koupených tanků od Německa.

I my pokoukáváme po dalších Gripenech i když jich máme tolik, že zajišťujeme střežení hranic i nad severskými územími. Cožpak by to nemohlo dělat Švédsko, když ty Gripeny vyrábí a má to mnohem blíž?

Prostě staré socialistické heslo:„ Tomáš, to dáš “z doby prezidenta Novotného. Jen ať se Česko udluží a my ho pak zprivatizujeme, jako je to v teď v Řecku.

Dovedu si představit, jak by s chutí Německo koupilo část našeho území.

Nebylo by to zabavování a obsazování. To přece dělá jen někdo necivilizovaný, bylo by to jen uctivé koupení. To, že předtím se usnese Nato, že se musíme více zadlužit o tom se nemluví.

Jak vůbec si může dovolit Nato nám určovat částku, kolik musíme dát na zbrojení, když máme státní dluh a obrovský? To ať si určují těm nezadluženým. Tedy třeba Číně, když se dá.

Pan prezident se dal slyšet, že migranti, když k nám jdou, že se mají chovat podle našich zákonů.

Zapomíná, ale dodat, že když do Syrie lítají letouny Nato, že se mají zase chovat podle zákonů Syrie.

Tedy nemají bombardovat.

Takže opět jen samé lži a zase jen lži pro blbé, kteří nemají představu jak to tam u nich v Syrii dnes je.

Bodejď by Syřané a Irádčani neutíkali, když se tam bombarduje ve velkém vojsky Nato.

Je to stejné, jako když nás nechala Francie a Anglie ve štychu, tak jsme se holt vzdali v roce 38. Nedalo se nic jiného dělat, než se musel těmto zaostalcům namočit čumák, aby poznali komu mají příště držet palce.

Jenže oni mají zase tu jejich velmocenskou politiku a na malý kašlou. Koho by přeci měli ždímat, když né ty malý.