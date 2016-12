Rodiny s dětmi

Pověst o stříbrné jeli jsem si chtěl pusti znovu, abych si ověřil co je skutečností a co pouhou představou nebo jak si mozek po čryřiceti letech onen příběh upravil, nebo je celý o něčem jiném, ale nainstalované programy a antiviry ho neumí, nebo nechtějí nechat přehrát.

Střípkatým zrcadlaním viím klávesy jinde než jsou, nebo v jiné vzdálenosti, tak buu mít spoustu překlepů nebo vynechaných písmen, přestože pole mého viění jsem patřičnou klávesu s důrazem zmáčknul, někdy se trefím do mezery mezi klávesy a tak se nahoile zapíše písmeno na nějž je největší D"raz . Na text bez velkého zvětšení nviím a tak jako se to musím naučit psát, tak se musíte naučit číst.

Rozeznámznám asi 4-5 barev, ale oko pozná pouze velké plochy bez okrajů, vidí kako přes nažloutlý silný igelit s několikrát přelomeným obrazem ve všech směrech, zatímco to druhé pomalu dohasíná. Kyž to nějak dopadne, tak to buou nejspíče měsíce a několik operací. Moje přestava, že tak týden už vzala za své. Čert mě může vzít, když se na něco zeptám, tak mě oktoři ukážou na bílej flek na stole, s tím, že to tom mám všechno napsané. Zatím se co nejrychleji snažím naučit všechno dělat sám bez pomoci za kontroly toho oka které mělo jít na operaci jako první a ještě trochu vidí. Umět si natočit sklenici vody, nastavit injekce, vyprocházkovat psa, tak 3X za en, přestože má velkou zahradu, ale potřebuje si přečíst noviny. Umím posekat celou zahradu s traktůrkovou sekačkou i přesně podle zdi, udrřet řádkování, zatemnit okna ručníkama, zkrátka se připravzju na samostatný život ve vnitřním světě. Píšu abych trochu trénoval a nezvolšovaly mě prsty. Jinak mnohé OK. Dnes bude nejkratší noc. Jan-ivan od zátřeší noci se začne zkracovat den. Musím se naučit mnohé dělat poslepu abyc hom přrčkali zimu, ale to už možná aspoň na jedno oko uvidím zcela normálně.



Eva chce někam do ústavu, ale já s Badem rozhodně zůstávám. Věe se učím tak, abych tu přežil i zimu. Kdy se mě naskytne příležitost si něco takového zkusit. Nebýt této situace, tak by mě to ani nenapadlo. Mám tu radio, televizi, jedním okem trochu viím, jestli vyrdží, psa, elektriku, kamna. Tak proč by to nešlo. Jako největší problém vnímám úřady. Ty nikdy nečeraj a nechtěj nic slyšet. Nesplnil,-penále!

Polárník Bird se taky rozhodl měsíce na polu sám protože to vyho dnotil jako menší riziko než se tam ve dvou povrařdit.

Nakonec z toho byla kniha Sám a sám.

Píšu louhé texty aby mě neztuhly prsty.

Itak jsem uměl předtím hovno tak aby mě zůstalo aspoň něco.

Zdravím.

Iv.