Důchod à la socdem

16.2.2015 14:38

Po dvou desetiletích nejistot a pravičáckého strašení ohledně důchodového systému a penzí samotných je zde konečně řešení, které může uspokojit téměř všechny. Přichází s ním sociální demokracie a předpokládám, že se již doneslo uším a zřítelnicím mnoha Svícařů.

Alfou a omegou je zastropování odchodu do penze ve věku 65 let pro občany bez rozdílu pohlaví. Lidé, kteří chtějí do důchodu dříve, mohou využít jednu ze dvou možností: buď využít předčasný důchod v maximální délce tří let. Nebo je zde eventualita předdůchodu, spojená s tzv. třetím pilířem. Zde je příležitost uspíšit penzi až o pět let, podmínkou je našetření určité minimální částky v penzijním spoření; například pro tři roky předdůchodu je to 265 tisíc korun. Počítá se též s tím, že by pracovníkům vybraných fyzicky náročných profesí (např. horníkům) do fondu stát i zaměstnavatel více přispívali a využití předdůchodu jim tak usnadnili.

Samozřejmě zde zůstanou kvanta nespokojenců. Na jedné straně skalní Rudá Garda, jejíž stoupenci by si představovali odchod do penze ve čtyřiceti letech a rentu ve výši 100% platu. Na druhém konci bude Miroslav Kalousek z Bechyně a jeho věrní, kteří by důchody nejraději zrušili úplně, ovšem s tím, že zaměstnanci budou tak jako tak celoživotně přispívat do jejich (Kalouskova & spol.) penzijních fondů, jenž pak budou vytunelovány.

Mně osobně plán socdem konvenuje. Jistě, že netuším, co bude zítra, ale pokud bude tento penzijní systém realizován ve skutek, dokážu si představit pozdější nástup do penze coby čilý dvaašedesátník, mající v úmyslu ještě nějakých třináct let zaclánět ostatním.