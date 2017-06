Kotlíky : Varuji

Tak už několik dní přemýšlím jak by ta chýše měla vypadat. Klasická lesní bouda s mlatovou podlahou, ve voknech mastné papíry a sklopné okenice které by se na noc daly uzavírat kvůli teplu s kamínkama a slídou nebo malá pícka za kterou by se dalo v zimě spát. - Vlastně velké akumulačky na dřevo a okenice, které by se daly ve dne sklopit jedna dovnitř druhá ven které by sloužily jako stůl na to kafe a denní práce. Pod podlahou malá špajska a odtud úzký chodníček do stromového koše jen tak na čumendu. Malé radio by bylo povoleno?

Jaká by byla pravidla? Co by se smělo a co ne?

Docela by mě zajímalo kolik toho člověk k životu potřebuje . Byl bych pro nejnutnější základ . Dva hrnce, dva příbory, dva talíře, pekáč na domácí housky, občas na kachýnku.

Jaká je ,Ivano Vaše představa? docela by mě to zajímalo.

Jaké by měl ubytování nosič kafe?

Určite by musela být sušárnička na provhlé oběvy. Kde je sucho, tam je teplo už při 20 C.

Jsem zvědavej. Nějak to dopracujem.

Uvidíme o kolik bychom se rozeši nebo možná, že i ne.