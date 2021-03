Ukrajina po roce v souvislostech

V předchozím článku jsem uvedl část textu základního článku který připomíná vyjadřování z období začátku studené války v rocích 48 až 65 z dob socialismu a to jak na straně socialistických zemí, tak na straně kapitalistických zemích. Prostě jasně stranící jedné straně.

Takové řeči, že Rusové neměli oslnivá vítězství. To je prostě jen nadržování jedné straně.

Uvědomme si prosím, že při válce dvou atomových velmocí by nebyli žádní vítězové, ale jen poražení.

Jestliže tři nebo pět vodíkových bomb zničí celé Česko, tak vyzývat nějakou atomovou velmoc, aby ukázala své kvality je prostě jen blafování, protože je jasné, že to velmoc udělat nemůže a je li normální, tak to neudělá. Takže tento článek je vytvářen pro skupinu čtenářů, která neuvažuje logicky.

Jaksi se stále neuvažuje s tím, že tento svět byl rozkrájen na konci druhé světové války atomovými mocnostmi na díly, které nebudou nikdy spolu spolupracovat ve velkém, jsou-li funkční, protože se obávají, že výtěžek jejich práce se přesouvá k druhé velmoci.

Rusové by si nikdy nedali vzít své území a své souputniky, kdyby bývaly měli silnější celek. Vyhrál především celek, který měl více výrobních prostředků a celek, který zbytečně neutrácel. Socialismus měl především chybu tu, že neměl zavedeno hodnocení podle míry zisku, ale měl plánovité hospodaření na bázi trvalého zvyšování produktivity práce. Trvale se podnikům povinně zvyšovala výkonnost tím, že měli prodat více produktů za více peněz, tedy ročně třeba o 10 procent. Jenže to byla chyba. Neposuzovalo se, jestli je zde výhodná návratnost vložených peněz. Tedy dle míry zisku k vynaloženým penězům. Tím se socialismus dostal do slepé uličky. Protože peníze došly a vše bylo rozdělané a nic dodělané.

Takto se pak socialismus zhroutil a bylo těžké, aby se pak státy dostaly opět na nohy. Prakticky je pak západní země za babku skoupily, protože klesla hodnota jejich měny. To ovšem bylo proto, že tyto země byly natolik rozhádané díky tomuto hospodářskému krachu, že i vedení RVHP už nebylo funkční.

Dnes už Rusko převzalo hospodářský model západních států a tudíž se stabilizovalo. Dále platí, že kapitalistický stát, který je slabší je schopen mnohem lépe využít práceschopného obyvatelstva a tudíž se rozvíjí rychleji, než seskupení států, které je na tom hospodářsky lépe a má tudíž daleko více nezaměstnaných. Tito nezaměstnaní pak výrazně snižují hospodářský rozvoj tohoto seskupení. Je tedy paradoxní, že když se USA spojila se západní Evropou a východními souputniky, tak se jejich výroba mnohem více zbrzdila, než kdyby se například kapitalistické státy rozdělily na EU a USA jako samostatné celky.

Ovšem bylo by tu pak zase nebezpečí obnovení vojenské rivality a tudíž možný vznik vojenských potyček. EU má navíc dvě atomové mocnosti a tak by tu bylo také nebezpečí této rivality mezi Anglií a Francií.

Takže je vidět, že svět je dynamický celek a když někdo chvíli stál už stojí opodál. Jak řekl Neruda.

Ukrajina se nachází na kontinentálním zlomu současné mocenské síly velmocí a tak díky tomu trpí. Trpí také pro to, že Ukrajina není jazykově sourodou zemí, ale slepenec oblastí mluvících ukrajinsky, rusky, polsky, podkarpadskorusky a také mají různě rozdělená území, kde se začalo s velkovýrobou. Shodou okolností právě na území, kde se v současné době mluví rusky je nejvíc průmyslu. Ukrajina také protrpěla těžce první i druhou světovou válku, když se armády přelily z jedné strany na druhou a zase nazpět a ti co se nějak angažovali v té době byli zlikvidováni, takže je zde i mnoho vzájemných nepřátelství.

Takže to černobílé pozorování Ukrajiny velice trpí a rozumí mu jen místní obyvatelstvo a ještě špatně.

Navíc se ještě rozhodlo, že se vzbouřencům zlikviduje vše, co tam bylo vybudováno. Že když to nebude mít Ukrajina, že toto bohadství nebude mít nikdo.

Je to podobné, jako, kdyby Česko zlikvidovalo velkou část průmyslu Slovenska. Když jsem to neudělali, tak nám tento průmysl i duševní kapacita služí oboustraně dosud. A výhodně. Ovšem my jsme to měli snazší, protože se vědělo, že obě země stejně připadnou do EU a tak nás nikdo ze sousedů neponoukal k válce ani nezažehl válku. Jenže to platí i při konkurenci velmocí, že při mírovém vyrovnání si mohou být vzájemně prospěšní. Sice méně, ale platí to.

Se Syrií, Irákem a Jemenem je to jinak. Tyto země se vždy živily hlavně těžením ropy a tak se rozvinuli, aniž by moc vynaložili vlastní usilí. Prostě přírodní bohadství jim přálo a tak se rozmožilo množství obyvatel. Při jednom vzdutí hněvu se rozplynul přídělový systém z kterého většina žila a tak nastala neobyklá chudoba a zoufalství těchto obyvatel a s tím i zoufalý boj o přežití za cenu i vlastních sebevražd. Je k tomu využíváno náboženství, ale to by bylo využíváno i v katolických zemích, kdyby nastala taková bída.

Takže zjednodušení příčin jak na Ukrajině, tak v muslimských zemích je to nejhorší, co se může stát.

Jenže lidé už jsou tací, že se zajímají hlavně o zábavu, ani dnes nic jiného dělat nemohou, protože je k vládnutí nikdo nepustí. Takže si udělající zjednodušující názory a je to chyba.