13.1.2015 19:29

Třicet paprsků tvoří kolo vozu. Prázdný prostor ve středu kola činí kolo použitelným. Zformujte z hlíny nádobu:Prázdnota uvnitř činí nádobu použitelnou.Udělejte v domě dveře a okna: Prázdný prostor uvnitř domu činí dům použitelným... Můžeme mít nějakou hmatatelnou věc,ale její použitelnost spočívá v prázdném prostoru. Podstatu svého těla oživíte tím,že pečujete o prázdnou část těla. Lao-c´

Dnešní moderní věda vymyslela pojem psychohygiena. Lidé mají různé vlastní způsoby,jak se o ni starají.Nebo nestarají.Podle toho se pak cítí,v závislosti na tom jsou buď zdraví nebo nemocní,mají dobré či horší vztahy s lidmi.Mnoho lidí věří,že jakmile přestanou jednat,přestanou existovat. Chtějí mít vše pod kontrolou. Nebo stále pracují,aby zahnali strach sami před sebou a nemuseli se sami se sebou konfrontovat.Kdo si uchová odstup od výsledku svého chování? Umíte klidně sedět a odpočívat?Nebo hledáte stále nějaké nové prožitky a zážitky? Co děláte sami pro sebe abyste se poznali a měli sami sebe v lásce? Proč tohle píšu? Přijde mi,že k nenávisti máme všichni nějak blíž.Víme,jaký vztah máme sami k sobě,zkoumáme to,- anebo raději o tom nepřemýšlíme a necháme to koňovi?/ chudák kůň/ Svět cítí,že se blíží změna a člověk nerozumí sám sobě. Co děláte sami pro sebe,abyste mohli mít rádi ty druhé?