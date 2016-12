3.2.2015 21:11

Dokáže víra zázraky? Víra vyšla u nás z módy, každý víru nahradil konzumním životem, a pokud nemá co konzumovat, tak má deprese a myslí na sebevraždu, z lidí se stal jenom ubohý konzumní dobytek, co se sobecky pere o veliká koryta. Co je to to víra v zázraky? Mnozí si vybaví; církve, sekty, politiku, reklamy, pohádky, kulty, fetiše, pověry, mýty, legendy, atd. jenže zde jde o podvodníky, co parazitují na naivních lidech, a dělají z nich ekonomické a psychické ubožáky, víra v zázraky je pevná vůle realizovat nějaké veliké hodnotné cíle v našem životě, třeba to, že si uděláme správnou vysokou školu, nebo že uspějeme v umění nebo ve sportu.

Vše co má velikou hodnotu to je i obtížně zde dosažitelné, v okamžiku kdy se to stane snando dosažitelné tak to i ztratí okamžitě velikou hodnotu. Víra nemůže být obsažená v nějaké svaté knize, vše je zde v pohybu a i víra v zázraky se musí měnit podle situace, se změnou existenční situace, se musí vše nové situaci přizpůsobit, problémem zde jsou veliké investice, o které přijdeme pokud se změní naše víra v zázraky, ale je to pořád lepší mít malé ztráty, než ztratit víru v zázraky a spáchat sebevraždu.