Saw po letech

16.11.2014 7:32

Na svíci jsem strávil asi víc času než kdo jiný, a vracím se po letech s tím co jsem pochopil. Teď už nejdu prosazovat svoje názory, za které bych se dneska nanejvýš styděl, ale hledám odpovědi a mysl mám otevřenou.

Nebudu rozebírat jaké zkušenosti mě k čemu vedly, není to podstatné. Co jsem pochopil když jsem se odlepil od počítače je to, že lidské štěstí je jediná hodnota na které záleží, a cesta k trvalému štěstí vede pouze veskrze poznání pravdy, sebevíc se člověku zpočátku příčí. Upřímnost k sobě samému a okolí je to jediné co zaručí, že svým úsilím dostanete to co chcete, místo toho co si namlouváte že chcete. Zní to jednoduše, ale narazil jsem na problém kde tu pravdu najít co nejobjektivnější. Zdroje se rozcházejí, poznání mate, spoustu věcí musíte ověřit až s rizikem v praxi. Upřímně, jsem pořád docela ztracen, rozdíl je jediný a že teď to vidím.

Takže se ptám milí diskutující, kdybyste měli duši která právě vstupuje do tohoto světa dát balíček tvrzení o kterých jste přesvědčeni, že jsou nezpochybnitelně pravdivé, aby měl existenci o něco snazší, co by to bylo?