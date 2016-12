Takoví jsme my

8.9.2014 14:16

Mám jednu známou tetku. Život se s ní nemazlil. Po obrně si ji vzal nějaký místní slaboduchý pán takový prost´áček. Sám vyrůstal v dětském domově tak to dali dohromady. Mají jedno dítě už dospělé, které se jim moc nevyvedlo. Jeto dcera má dvě děti,nechává je dost napospas. Bydlí dohromady ve vesnici kousek od Ostravy.

Ale nějak si žijou svým životem, ale znáte jak je to na vesnici. teda aspon´se o tom mluví, že ten pomůže tomu, ten zas druhému a dohromady jako jedna rodina. Je to ale jen faleš, ve skutečnosti je to tak, že když někdo pomůže už jen proto, že ví, že bude potřebovat taky pomoc. nle tuto rodinu, o které píšu zřejmě nikdo nepotřebuje a tak se taky podle toho k nim chovají. Tetka ještě pečuje o svou devadesátiletou maminku sama napůl chromá takže nikomu dalšímu k užitku není. Nechala dceru vyvážet listí někam na konec vesnice. Prý tam už vyváželi nejedni sousedi je to nějaký tichý souhlas. Hodinu na to přišel soused, kterému ten pozemek patří a hned spustil na tu jejich dceru, že ji vyfotil, že to byla dvě kolečka a že si to má naložit a odvézt zpátky. Diskriminace? Jak byste to nazvali? Jeden může a druhý ne.

Manžel té tety má psa a má na něj takvou píštálku. Už ho několkrát osočovala sousedka, že ta píštálka ji ruší, že její pes na ni reaguje a bojí se toho. Tak mám pocit, že si na ně každý dovolí, protože vidí, že se neumí bránit. A neumí ten strýc už dvaktát naletěl na ty gaunery co prodávají hrnce, jednoiu jak bylo tetě padesát a naposled je to 4 roky jak jí bylo šedesát, to koupil nějaký sporák či co. Je to prost´áček, aLE NIKOHO NEOBTĚŽUJE, PO NIKOM NIC NECHCE, TAK BY HO MĚLI NECHAT ŽÍT. Jak tak poslouchám ten hluk tu na sídlišti, v noci kolikrát je někdo okřikne, ale oni se baví dál, tak si říkám, že by té tetě a její rodině bylo líp v anonymitě města.

A napadlo mně jedno přirovnání. Proč lidi tak rádi pomáhají někomu a když to někdo potřebuje tak někdy zase ne a ještě mu podrazí nohy. Čím se řídí sympatiema? Momentálním rozpoložením? Ono se říká, komu se pomáhá s tím je zle, ale proč si tedA NA JEDNOM VYLÍVAJÍ SVOU ZLOST?

Tak mně napadlo, proč tak horečnatě chtějí pomáhat Ukrajině. Nevěřím v čisté umysly poučena tetkou se svým těžkým údělem. Jen věřím tomu, že kdyby z nich nikdo nic neměl, ještě si do nich kopne.