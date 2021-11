Vyholování intimních partií těla

Byl leden, venku zima jak „sviňa“, a v Pardubicích na nádraží se potkaly dvě blechy. Jedna klepala kosu tak, že nemohla ani pořádně mluvit. Ta druhá vysmátá se ptá. „Co se ti stalo?“

„Ále, jela jsem teď 43 km na motorce v bíbru, a to ti je hrozná zima“ říká první blecha.

Ta „vysmátá“ začala hned kamarádce radit. „Nebuď blbá.“ Najdi si raději teplý klín nějaké ženy a tam je také porost.„

“Také ozón... no jedna báseň.„ Druhá blecha se za radu dočkala díků!!!

Za týden se blechy v Pardubicích zase potkaly a situace se opakovala. První blecha opět klepala kosu, skákala a by se zahřála 4 m vysoko, a vyčítavě se dívala na druhou blechu. Ta jí překvapeně říká: “Vždyť jsem ti radila co máš dělat.„

První blecha drkotajíc zuby odvětila: “Všechno co jsi mi radila jsem udělala.„ “Našla jsem si provoněný chlupaťoučký klín s krásným okolím barvy alabastru.„

“Vybrala jsem si místečko s možností rozhledu po té kráse a tajemné hloubce.“

„Tam jsem ulehla, usnula, abych mohla snít ty naše bleší sny...„

Když se najednou probudím hroznou zimou na motorce v bíbru jedoucím do Pardubic na nádraží.“

„Kurva, to je pořád zima.“