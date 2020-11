Justokracie v ČR na postupu

A co by tedy bylo nejlepší řešení? Ústavní soud zrušit? Právě proto, že je to zaběhlá instituce, o níž jen málo lidí ví, čím se zabývá - dodává jí to auru téměř něčeho posvátného. A jakékoliv snahy o to by působily jako politicky motivované. Takže to asi není ta cesta.

Je snad řešením dohlížet na to, aby u ústavního soudu bylo poměrné zastoupení stoupenců politických stran? To asi taky sotva - politické přesvědčení je věcí jednotlivce a nemusí se nijak projevit. Kromě toho by soud těžko vystupoval jako nezávislý na politické moci.

Řešením by snad mohlo být jen umožnit vyslovit se ke jmenování soudců v co nejširším kruhu, aby byla volba demokratičtější. Nevím ale, jaká je současná procedura.