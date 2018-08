TV Nova je bulvární žumpa

To není matafora.

No a já dodávám, vy obdivovateli světlého tak toužebně očekávaného dneška, že by jste měl být posranej jen z koukání a kdyby jste tam byl, co byl? Vy tam jste!!! Ale splněné touhy uklidňují důvěřivá hovada. Tak asi nejste, ale měl by jste být posranej na 100 let dopředu a to bych

vám ještě zatleskal, že jenom to ......... a jestli se to dá vůbec řídit, tak padám na ústa před komikdelníkem !!!!! Modrým Nečasem, vychcaným Kalouskem et company!!! Lodi řídí však nechávají řídit neviditelnou ruka trhu a další neviditelné Hráče.

Toto je video komerčních rybářských lodí, které se vracejí z rybolovu při pobřežích Washingtonu a Oregonu. Při tom překračují tzv. Columbia Bar, což je místo kde se

setkává Columbia River s Tichým oceánem.

Kam se sere Labe...???!!! Sázava, Berounka, Vltava... a Strakova akademie.