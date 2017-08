Problematika Romů

Moc malo se zajimas o historii romu,jinak bys zjistil,ze romove patri k

nejstarsim narodum sveta? Vyvoleni Bohem jsme na 100%,jinak bychom tu

nebyli?Dlouha staleti pronasledovani,vrazdeni,nenavideni a izolovani od

spolecnosti,tim vsim jsme museli projit .Presto jsme si zachovali svou

identitu,kulturu a hlavne jsme neasiminovali?

Buh ochranuje nas narod a nedopusti nase zahubeni,geneticky jsme odolni

proti vsem nastraham, a utrpenim,ktere nas doprovazi po dlouha staleti.

Zadny jiny narod,za uvedenych podminek by neprezil.Jsme chudi,ale

stastni,tot vse!!! Buh nas miluje ami milujeme Boha,ktereho nosime v

srdci,nikoliv v hlave? My romove se odavame do rukou Bozi,jedine on muze

rozhodnout o nasem zivote,krome Boha nectime zadne jine modli ani autority

.Nechavame se ridit Bohem,proto nemyslime na zitrek,zijem ted v case



Pravdivé pocátky Roma a Sinti

Mnoho mýtu byly propracované o pocátcích tech záhadných lidí dárek v kazdé

západní zemi volané ruznými jmény, obvykle známý jako Gypsies, Gitanos,

Cigany, atd, jehoz správný ethnonym je Rom (nebo lepsí Rhom) pro nejvetsí

skupiny a Sinti pro dalsí. My nevystavíme zde vseobecne rozpoznaný legendy,

ale poslední a nejrozsírenejsí mýtus to jeste verí se, ze platit: jejich

údajná indoevropská etnika. _To Roma lidi dosáhli Evropy po dlouhé ceste té

pak zacala kdesi v Indii je fakt který neobsahuje ze oni prisli z jejich

originální materské zeme. Kazdý muset prijít z nejakého místa kde jeho/její

predkové zilo predtím, mozná mít prijelo tam z nejaké dalsí zeme.

Celá hypotéza týkající se jejich údajné indoevropské etniky je zalozený na

jediné veci: cikánský jazyk. Taková teorie nepocítá s dalsími

dulezitejsími kulturními fakty a dokazuje to ukázat ze Roma nemá nic

spolecného s indickými národy krome nejakých lingvistických elementu.

Jestli musíme trval vázne zádnou hypotézu která zvazuje jen jazyk k tomu,

aby urcil lidový puvod, pak my musí predpokládat, ze témer vsechno North -

Africans prisel z Arábie, ta Ashkenazim zidé jsou nemectí kmen, ta Sephardic

Jews byl Spanelé patrící nábozenské mensine ale ne ruzné lidi, a tak dále.

Cerný americký lid dokonce ne- neví v jakém jazyce jejich predkové mluvil,

následkem toho oni musí být anglictí. Rozhodne, jazyk sám není dostatecný

základ k tomu, aby ustanovil etnické pozadí, a celý dalsí fakta determinantu

je proti indické pocátky Roma - vcetne také nejakých záchytných bodu v

cikánském jazyce sám. Nejvíce významné elementy to vytrvají v nejakých

lidech od nejvíce vzdálené minulosti jsou duchovní prírody, které jsou

manifestující se v jejich vnitrních citech, typická chování, podvedomá

pamet, totiz, jejich atavic dedictví.

V této eseji, já zacnu vystavit pusobení mýtus pred dárkem fakta a

vyplývající hypotéza o pravdivých pocátcích Roma.

Mnoho úsilí bylo udelané ucenci s úcelem zkousení indické pocátky Roma, a

vsichni z nich selhali po jednom v poskytování usvedcujících dukazech.

Nejaké úcty brané jako odkazy, jako príbehy napsané Firdawsi, jsou nyní

zdiskreditovaní. Nejaký lidi údajne související Roma, totiz Dom, Luri,

Gaduliya Lohar, Lambadi, Banjara, atd mít vskutku zádné spojení vubec s

Roma, a dokonce ne- bezné pocátky. Jediná zjevná podobnost je kocovný zivot

a profese typický pro nejaký kocovný kmen, nejakého etnického vyjmutí.

Vsechny tyto necinné výsledky jsou prírodní následky výzkumu delaného shodne

se spatnými vzory: oni ignorují esenci Romaovy kultury, to je, duchovní

dedictví, které je neslucitelné s nejakými indickými lidmi.

A nedávná teorie která má nejaký úspech mezi prostredím intelektuála zajímat

se o predmet - a ta je urcená pro byla prokázaná bludná jako celé

predcházející hypotézy - predstírají, ze objevil originál „mesto“ z místa

kde Roma mozná prisla: Kannauj, v Uttar Pradesh, Indie. Autor má v kazdém

prípade dosáhl nejakých cenných záver které diskreditovat celé predchozí

teorie, jeste následující stejná stopa, ciste lingvistická narázka,

chybející cíl. Následkem toho, autor nasel celou argumentaci na údajném

lingvistickém dukazu, to je docela nedostatecný k tomu, aby vysvetlil cikána

kulturní rysy ne príbuzného s jazykem a které jsou nepochybne mnohem víc

významný, a vubec ne- spolehlivý dukaz je daný podporovat jeho teorii. _V

této eseji, já budu citovat nejaká tvrzení autora, ackoli nahrazování jeho

cizího a nevhodného zpusobu psaní cikánských slov s víc presným a

pochopitelným prepisem - napríklad, „rr“ nepredstavuje zádný cikánský

fonémového; hrdelný „r“ je lépe reprezentovaný „rh“, ackoli ne veskerá

cikánská nárecí vyslovit to, jako ethnonym „Rom“ je pronesený jeden nebo

druhý „Rhom“ nebo jen „Rom“. Jeste, „h“ je uzívaný pro konvencne oznacit

doplnkový zvuk k predcházející souhlásce, a proto, jestli prízvuky, prutazný

nebo

dalsí prídavné znaky by mel být vyhnuly se, „h“ je nejlepsí doplnkový dopis

v mnoha prípadech. Osobne, já bych dával prednost Slovinské abecede s

nejakými nepatrnými zmenami lépe prekódovat cikánský jazyk, ale jak grafická

znaménka nemohou vzdy byla ukázaný skrz internetový, já uzívám alternativní

systém.

Ve vystavit pusobení výse uvedená teorie, já zacínám výkazem autora toho já

uvázím pravý a se kterým já souhlasím:"Je také známo ze tam jiz není jedni

lidi v Indii zretelne príbuzný s Roma. Ruzné kocující skupiny oznacení

cikáni (s malý g') v Indii nemají zádné príbuzenství nebo genetické spojení

s Roma. Oni získali stítek ' cikáni' z britské koloniální policie kdo, v

devatenáctém století, volal je ten analogií s ' cikány' Anglie. Navíc, oni

aplikována na ne stejná diskriminacní pravidla pokud se týce anglických

cikánu ' . Pozdeji, nejvetsí evropstí výzkumníci, presvedcený ten

kocovnictví nebo pohyblivost je základní rys Romani identity, pretrvával v

porovnání Roma s ruznými kocovnými kmeny Indie, bez nalezení nejakých

skutecných spolecných rysu, protoze jejich výzkum byl podmínený jejich

zaujatostmi týkajícími se kocujících skupin„.

Toto je pravdivý, výzkumníci vzali predjímané vzory na které oni nasli

jejich hypotézy. Nicméne, autor není vynatý mít spáchal stejnou chybu. Z

jeho vlastního vyhlásení se objeví následující otázky: Proc tam je vubec

ne- jednotliví lidi v Indii príbuzný s Roma? Proc celý Roma emigrovala, bez

opoustející sebemensí stopu sebe nebo nejakých príbuzných? Tam je jen jedna

mozná odpoved: oni nebyli indiáni, jejich puvody nebyly v té zemi a jejich

kultura byla naprosto neslucitelný s indický jeden. Jen nábozenská mensina

muze vystehovat hromadne ze zeme v kterém nejvetsí obyvatelé jsou jejich

stejné etnické akcie. A nábozenská mensina v tech casech mínily “dovázený„

víra, ne vygenerovala uvnitr indoárijské oblasti. Údajný exil v Khorassan

predstavoval autorem jak duvod kterým Roma odesla Indii je bezduvodný a

selhává v dávání vysvetlení vztahující se k Romaovu nejvíce dedicnému

smýslení a tradicím, které nejsou ani Ind ani Muslim (protoze Khorassan v

tech casech nebyly jiz Mazdeist), ale já budou jednat s tímto tématem

pozdeji v této eseji. _V kazdém prípade, autor odhaluje mýtus v jeho

následujícím sdelení:

“Mezi vsemi legendami, jeden z nejvíce trvalý je údajné Egyptské pocátky

Romani lidí, které oni sebe zacali cirkulovat jiz sestnácté století. [...]

v obou prípadech, prestiz Egypta, odrazený v bibli, a príbehy pronásledování

trpely krestany v té zemi pravdepodobne povzbuzované vetsí prijetí Egyptské

legendy nez skutecného indického puvodu, a to pravdepodobne pomohlo jim v

získání glejtu a dopisu od doporucení princové, králové a dokonce

papez„._( prostor levý mezi závorkami bude ohlásený pozdeji)

První tvrzení zanásí, protoze tam jsou starsí dokumenty, datování zpet

dokonce do dvanáctého století c.e., ve kterém “Egyptané„ jsou zmínení,

znamenající Roma. Obvykle Roma byla volaná ruznými jmény shodne s jejich

okamzitým puvodem, napríklad v západní Evrope první Roma je známá jako

“Bohemiens„, “Madari„ (toto oznacení je jeste velmi bezný v mnoha zemích),

atd, zatímco Arabi volali je/ne “Zott„, význam “Jat„, protoze oni prisli z

Indusa Valley. Oni nikdy nebyli nazvaní “Indiáni„ v Evrope. Jeste, má

Roma vstoupila Evropu z Íránu a Armenia

skrz Bosphorus, to je nepravdepodobné, ze oni prosli Egyptem - to bylo v

jejich vlastní historické pameti té oni jednou byli v Egypte, z místa kde

jejich putování zacalo, a oni deklarovali jejich nejstarobylejsí puvod.

Zatím Indie byla skoro úplne zapomenutá. Pred dosazením byzantského

teritoria, jak autor samotný pripoustí, Roma bydlela pro dlouhé období v

muslimských zemích, a je také známo ze kdokoli sevrený islám stezí prevést

na krestanství. Kdy Roma prijela do Byzanc, oni byli jiz krestané. _Ted

zajímavé hledání: Jak Roma vedela THE BIBLE v muslimském teritoriu? Toto

je neco , ze autor nemuze ospravedlnit, od té doby, co Roma neznala Písma

svatá jestlize ne z doslechu dokud nedávné doby! Jiste v Indii, Persie a

Arab zeme kde oni cestovali pred dosazením Evropy mohli nikdy slysela zádný

komentár bible, a jiste dokonce ne- v Byzanc nebo Evropa, kde Písma svaté

byla vypuzená obycejní lidé a nebyli napsaná v proudu

azyk. Tam je vubec ne- moznost , která Roma znala bibli, jestlize ne

protoze velmi biblická historie byla hluboce rytá v jejich kolektivní

pameti. Tato pamet byla drzená behem jejich dlouhého exilu v Indii, v

takovém silném zpusobu, jaký oni neprijali dokonce sebemensí prvek Hinduist

kultury nebo nejaký jiný existující v Indii. _Nejvetsí Roma cte bibli práve

ted, a vsichni z nich uzaslý volají: “Vsechny nase zákony a pravidla jsou

napsaná v bibli!„ - zádní jiní lidi na svete krome zidu mohou ríkat, ze

taková vec, ne jeden z Indie, zádný v jiném zemi.

(toto je prostor levý mezi závorkami nad) “V kazdém prípade, v Byzanc v

brzicku datum, Gypsy vestci byli nazývaní Aigyptissai, ' Egyptané ' , a

duchovenstvo zakázalo kdokoliv k tomu, aby poradilo se jim pro hádacství.

Na základe Ezekielovy knihy (30:23), Roma jsou nazývaná Egyptany nejen v

Balkánských státech ale také v Madarsku, kde v minulosti oni byli nekdy

oznacovaní jako ' lidi farao ' (Faraonepek), a na západe, kde slova vznikání

z reckých jmen Egyptanu (Aigypt[]oi, Gypsy a Gitano) siroce jsou uzívaný pro

odkázat na atlantickou vetev Romani lidí„.

Tam by mel být duvod kterým v Byzanc, které oni byli nazývaní Egyptany,

duvodem který není vysvetlené autorem. To je protoze Roma potvrdila sebe

byla v Egypte nejakém casu ve vzdálené minulosti. Tam je také dalsí recké

slovo se kterým Roma byla identifikovaná v Byzanc: “Athinganoi„, z který

odvozovat podmínky Cigany, Tsigan, cikán, atd Byzantinec vedel velmi dobre

kdo Athinganoi byl, a oni identifikovali Roma s nimi. Vskutku, malá

informace, kterou my máme o té skupine se hodí v mnoha hlediskách s popisem

dnesní Roma. Není dost dokazování k tomu, aby tvrdila , ze Athinganoi byl

Roma, ale stejne tam nejsou zádní dokazuje tvrdit ze oni nebyli. Jediný

duvod kterým moznost , která Athinganoi by mohl byl identifikovaný s Roma

byla vyrazená a priori je protoze oni jsou zmínení o zacátku sestého století

c.e., kdy, podle zakorenený

“Indictí puvodoví- podporovatelé„, Roma by nemel být v Anatoliaovi zatím.

Athinganoi dostal takové jméno v souvislosti s jejich rituálními zákony

cistoty, toho povazovaného necistého nejakého kontaktu s dalsími lidmi,

docela podobný cikánského zákonu vztahujícího se k “Gadje„ (ne - Roma).

Oni praktikovali kouzlo, jasnovidnost, zaríkávání hadu, atd, a jejich víra

byla druh “reformovaný„ Zidovství smísený s krestanstvím (nebo se

Zoroastrianismem?), jak oni drzeli Shabat a dalsí Torahovy pravidla, veril v

Oneness Boha, ale oni jiz ne déle cvicili obrízku a provedla krest (který

není výlucne krestana ale také bezný obrad mezi pozárními- uctívaci).

Vztahující se k Athinganoi, zidovská encyklopedie ríká “oni mohou být

povazovaný za zidé„.

Dalsí velmi symbol skutecnost je taková, ze Roma souvisí jejich putování k

farao, neco, co je mimo hebrejských lidí. Nejstarsí záznamy vztahující se k

príjezdu Roma v Evrope oznámí jejich vyhlásení mít bylo otroci egyptského

faraona; tak tam jsou dve moznosti: bud to je soucástí jejich historické

pameti jinak to bylo neco oni vynalezli k tomu, aby nasli lidovou

laskavost - druhá moznost je velmi nepravdepodobný, od takového vyhlásení

muze identifikovat je jen s jednemi lidmi, kterí byli presne nejvíce

nenávidení jedni z Evropy, a ne nejpohodlneji identitu k tomu, aby vybrala

si.

“Pozorující zbytky bývalé egyptské migrace do Malé Asie a Balkánských státu,

oni uvedomili si to by bylo výnosný pro ne predstírat, ze oni byli krestané

z Egypta, vystvali Muslimy nebo odsoudili k nepokojnému putování k tomu, aby

odcinilo jejich odpadnutí„.

Toto byl “korekce„ oni udelali po mít zjistený , ze originální verze jejich

Egyptského pobytu v otroctví pod farao bylo samo -- porázející protoze oni

byli oznacení jak zidé. Tato druhá opravená verze je co autor povazuje za

“nejdrívejsí zmínka o této legende v sestnáctém století c.e.„, ale

originální úcet byl moc starsí. Roma nikdy rekla, ze oni prisli z Indie

dokud nejaký Gadje v 20. století c.e. rekl jim ze oni studovali a to “veda„

stanovujte ze oni jsou indiáni!_Autorské usvedcení ta Romaova originální

materská zeme byla mesto Kannauj je zalozený na jednoduchém dohadu,

shromázdení nejaké slabé elementy které ne- prokázou cokoli, a jsou snadno

vyvrácení jinými fakty ze já vystaví pozdeji. Ted nechejte nás císt jeho

hypotézu:

“...pasáz v Kitab al- Yamini (svazek Yamin) arabským letopiscem Abu Nasr

Al - 'Utbi (961 1040), zpravodajství Sultan Mahmuda Ghazni- ovo útoku na

císarské mesto Kannauj, které vyústil v jeho lupu a nicení a deportaci z

jeho obyvatelu Afghánistán v december 1018... At tak nebo onak, v

závislosti na neúplných kronikách zminování se o jen nekolik málo vpadne do

severozápadní Indie, oni nikdy plne byli schopni popisovat mechanismus

techto exodusu... to popisuje nájezd spáchaný v zime 1018- 1019, tech

dosazená moc dalsího východu, za Mathura, az k prestiznímu stredovekému

mestu Kannauj, 50 míle severozápad Kanpura... Brzo v jedenáctém století,

Kannauj ( bývalý Kanakubja Mahabharataa a Ramayana), prostírá se ctyr mil

podél Gangeských bank byly jeste významnejsí kulturní a ekonomický stred

severní Indie. Nejen delali nejvíce naucení intelektuálové Indie tvrdit být

z Kannauj (jak oni jeste delají dnes), ale to bylo také mesto ty dosazené

velmi vysoké hodnoty civilizace v rámci co my bychom nyní bychom volali

demokracii, toleranci, lidská práva, pacifismus a dokonce ecumenism. Jeste,

behem zimy z 1018- 19, nájezdní síla prisla z Ghazni (práve ted v

Afghánistánu) a zachytil obyvatelstvo Kannauj,

následovne prodej je jako otroci. To nebylo Sultan- ovo první nájezd, ale

predchozí jeden dosáhl jen pokud Pandzáb a Rajasthan. Tentokrát on precházel

ke Kannauj, významnejsí mesto víc nez 50,000 obyvatelé, a, 20 prosince 1018,

zachytilo celé obyvatelstvo, ' bohatý a chudý, svetlo a tma [...] vetsiny z

nich ' honorace, umelci a remeslníci' k tomu, aby prodali jim, ' celým

rodinám', v Ghazni a Kábul (shodne s Al - 'Utbi- ovo textem). Pozdeji, podle

stejného textu, Khorassan a Irák zdál se být ' plne tohoto obyvatelstva '

._Co je to to vede nás verit, ze Romaovy pocátky lezí v této razii?„

Zde autor ukazuje ze nemu nestará se vubec pro kulturní prvky Roma, ale jen

zajímá se o nalezení mozného puvodu v Indii, a nikde jinde. Proto, mnoho

dulezitých detailu byly ignorovaný. Zde já zmíním se o nejaký: ·By tehdy,

mesto Kannauj byl ovládaný Pratihara dynastií, kdo nebyl indoárijský ale

Gujjar, totiz, Khazars. Podle lingvistických pravidel, indoárijské nazívá

“Gujjar„ a “Gujrati„ jsou odvození z originálního jména “Khazar„ skrz

standardní pravidla fonetická

zmena: Indoárijské jazyky, chybení “kh„ a “z„ fonémový, opsat príslusne

je jako “g„ a “j„. Následkem toho, jestli Roma byla obyvatelé Kannauj, oni

nebyli indoárijskí ale tesne príbuzný s dnesním Madarem, Bulhari, malá cást

Ashkenazi Jews, Bashkir, Chuvash a nejaké dalsí národy Kavkazu a Volhy

Basiny... Oznacení “Madari„ kterým oni obvykle jsou známí ve vetsine

západních zemí by ne tak by nezanásely po celo - víc presný nez “Indický„, v

kazdém prípade. ·Jestli Roma vzdy zustávala v Indii az do jedenáctého

století c.e. jak autor tvrdí, byli by jiste by praktikovali nejrozsírenejsí

nábozenství v té oblasti, nebo v kazdém prípade byli by pohlcení cetní

kulturní prvek bráhmanismu, zvláste jestli být bráhman z Kannauj je tak

prestizní rodokmen. Jeste, tam není sebemensí stopu bráhmanské tradice v

cikánském duchovne a kulture; na

opacný, není tam nic nejvzdálenejsí z “Romaimos„ (Gypsyhood) nez

hinduismus, Jainism, Sikhism nebo nejaký jiný Indian - originated “ism„.

Sultan Ghazni byl nepochybne Muslim. Lidi, které on vykázal byl presídlí v

Afghánistánu, Khorassan a dalsí oblasti Íránu. Toto by ne preferované

prijetí kulturních elementu z Mazdeism (které jsou docela ocividné v

cikánské kulture), ale naopak, by prispely vyhnout se jim, od doby

pozárních- uctívacu byly skoro znicené Muslimy - jiste exiloví lidi by

neprijaly zakázané nábozenství být znicené konecné! Následkem toho, Roma je

v Iranic zemích dávno pred vzestupem islámu, kdy uctívání ohne byly jeste

dominantní nábozenství. Roma byla v Íránu pred dosazením Indie, a jejich

kultura byla jiz plne definovaná kdy oni prijeli tam. Tam je jedni lidi

kterí meli úplne stejné charakteristické rysy: izraelité království

Samaria exilový v médiích, to drzela jejich Mosaic dedictví ale prijalo

nejakou praxi trí králu, a jen jeden vec oni nedrzeli: jejich originální

jazyk (jak také Southern zidé ne; Hebrejec není mluvený zidy dokud stav

Izraele byl zalozený znovu v roce 1948 c.e.). Indictí zidé mluví indické

jazyky, jeste, oni jsou zidé, ne Indoevropany._Ted, po mít krátce ustanovené

slabiny na které Kannauj - origin teorii lezí, to je dobre uvázit autorské

duvody:

“Hlavne následující body:

·The vylící podrobne ' svetlo a tma ' by vysvetlila rozmanitost pletových

barev které je setkala se s mezi ruznými skupinami Roma, jestli originální

obyvatelstvo opravdu bylo smísené. Bylo tam mnoho pravdepodobne Rajputs v

Kannauj. Tyto lidi byli nepríbuzní s puvodním obyvatelstvem, ale byla

zvednutý do dustojnosti Kshatrias podle zásluh. Proto oni mohli by být výse

uvedená ' tmavá cást obyvatelstva.„

Toto je takové nadve tvrzení pro ucence. To je dobre ustanovený ze Roma

smísený s ruznými národy podél jejich dlouhé cesty. Úplne stejný jak zidé.

To je dost aby navstívilo Izrael vsimnout si, ze tam jsou cerní zidé,

svetlovlasí zidé, vysocí zidé, krátcí zidé, zidé vypadají jako indiáni, jako

Cínané, jako Evropané, atd Úcet zmínený autorem ukazuje , ze obyvatelstvo

Kannauj nebyl stejnorodý, ne patrící jednotlivé etnice! Ve skutecnosti, tam

byl Rajputs stejne jako Gujratis a mnoho jiných, jestli mesto bylo tak

kosmopolitní jak to jeví se. Toto ne prokázat ze Roma byla lidi Kannauj.

“·The fakt , který chycení otroci prisli z veskerý spolecenských postavení a

zahrnula vysoké narozené jedince mohl vysvetlit jak oni byli tak snadno

predstavený dulezitý a vlivným lidem jako králové, císarové a papezové kdy

oni dosáhli Evropy. Toto byl protoze, mezi Roma, tam byla potomstvo '

honorací ' z Kannauj. Francouzský indolog Louis Frédéric potvrzuje , ze

obyvatelstvo Kannauj vetsinou se skládal z ' honorací ' , umelci, remeslníci

a válecníci.„

Toto je cirý dohad. Roma obvykle pripíse sebe nejaký dulezitý titul k tomu,

aby zisk projevy prízne, glejty, atd To bylo jeste konané od Roma

pricházení v Jizní Americe jen jedno století predtím, to tvrdilo, ze být

“princové Egypta„ nebo honorace z nekde jinde. Úrady zacaly podezírat po

tolika princích prijeli z cizích zemí. Tam je dulezitý fakt , který autor

nevzal do povazování: On predtím uvedl ze Kannauj byl prestizní bráhmanský

centrum: Jak je to mozné ze tam je vubec ne- knezská kasta mezi Roma? Co

se stalo s predpokládaný “Romovy bráhmanové„? Veskeré indoárijské národy

mely knezskou kastu, a mnoho jiných národu mely, vcetne Medo - Persians (tri

králové) a také semitské národy, mimo jednoho: Northern izraelité - po

jejich oddelení od Judaha, oni ztratili levity a proto, zádný zvlástní Tribe

byl stanovený pro knezství. Tam byly honorace, umelci, remeslníci,

válecníci a kazdý druh sociálního postavení mezi izraelity, ale zádní

knezové. Co je také zajímavý, izraelitské honorace byly velmi ohodnocený v

pohanských hlavních soudech, a jak oni meli specifický prorocký dar, mnoho

izraelitu se stali tremi králi v Persii, stejne jako vestci a kouzelníci.

Ne - zapomenout to nejbeznejsí kouzlo konané od Roma je Tarot, hebrejského

vynálezu.

pokracující pozustatek po Romani jazyce, témer tisíci let po exodusu. Jak

sociolingvistika ukázala, vetsí stupen který exilové obyvatelstvo se sestává

ze smísených sociálních pozadí, silnejsí a delsí to bude provozovat

prenásecí jeho originálního jazyka.“

„·ThisToto tvrzení podporuje nic, a je docela sporný, jak je tam mnoho

príkladu opaku: historie svedcí Hebrejce byli vzatý do exilu z kazdého

sociálního postavení, a oni ztratili jejich jazyk relativne zakrátko -

jednotné císlo skutecnost je taková, ze oni drzeli ruzné jazyky, které oni

prijali v exilu pro dlouho namísto jejich originální jedni, napríklad,

Mizrachi Jews jeste mluví asyrského Aramaica; Spanelský nebo portugalský

Zid zidé mluví Ladino, stredoveká spanelstina to oni honí sest staletí mít

byli vyhnal ze Spanelska; Ashekenazi Jews mluví Yiddisch, a Roma mluví

cikána, jazyk, který oni prijali v exilu. _Dalsí príklady národu z kazdé

sociální úrovne prijaté v exilu nebo emigrovaly v znacném císle které

ztratilo jejich jazyk zakrátko jsou americké, Brazilec a karibské Black

národy, druhý- 3. generacních italu v Americe, Argentine, Uruguaech,

Brazílii, atd, druhý- 3. generacních Arabu v stejných zemích, atd Dalsí

spolecnosti mají silnejsí spojení k jejich jazyku, jako arménský, Roma nebo

zidé. Tam není univerzální vzor jak autor tvrdí.

“·The zemepisná jednota místa z které Roma' predkové odesla úcty také pro

pozoruhodnou soudrznost indického prvku v Romani jazyce, od doby hlavních

rozdílu mezi nárecími není nebude nalezené v indické komponente jazyka ale v

slovníku si pujcil na evropské pude.„Tento fakt neobsahuje ten jejich puvod

byl v oblasti Indie. To je pravda , ze cikánský jazyk zpocátku sociální

rozbyl vytvorený v indoevropské souvislosti, ale stejný “Indický„ slova

jsou bezná dalsím jazykum které existovaly vne subkontinentu, totiz, v

Mezopotámii. Hurritic jazyky jsou nejspíse pozadí z která indických jazyku

se objevily (jen kontrolovat staroveké Mitanni záznamy k tomu, aby uvedomily

si ze sanskrtský mající puvod v tom regionu). Sanskrtské- související

jazyky byly mluvené v obrovské oblasti Blízkého východu, vcetne Kanaan:

biblický Horites (Hurrites) bydlel v Negevovi, Yevusites a Hivvites, dva

Hurrian kmeny, v oblasti Judaha a Galilea. Severní izraelité byli zpocátku

presídlí Asyranem v “Hala, Havur, Guzana a mesta Medes„ (2Kings 17:6) - to

je presne zeme Hurrites. Po pádu Nineveha pod Babylonem, nejvetsí Hurrians,

s cástí exilových izraelitu, emigrovaly na východ a litý Khwarezm, z místa

kde oni dalsí kolonizovaný Indus Valley a horní Ganges region. To je

zajímavá ta nejaká specifická slova v cikánském jazyce jsou staroveká

Hebrejec nebo Aramaic, slova která nemohou nikdy nebylo získaná v pozdejsí

dobe na jejich pruchodu Blízkým východem Evropa, ale jen ve velmi pocátecním

stadiu jejich historie, pred jejich príchodem do Indie. A specifický prípad

pohlízí na sloveso to v Kalderash - related Romany a Kalo - Romano

(spanelský Gitanos) má dva ruzné významy: “kinázy„, v první vetvi maslovo

“g'nav" (g' a k v starovekém Hebrejci mel blizsí zvuk sobe navzájem nez

dnes). To je prakticky nemozné ze dve vetve odvodily se bezné „Indický“

lidi drzeli stejné sloveso se dvema ruznými významy v jazyce mluveném

izraelity a témer neznámý kdy „první Roma“ údajne pricestovaný na Stredním

východe, kde oni náhodou mozná setkali se s nejaký Aramaic - speaking Jews.

Dalsí významný lingvistický detail se týká jména dne týdne v cikánovi:

trebaze ctyri z nich byl prizpusobený z evropských pohanských jmenovat, tri

zbývající mít prímý vztah se zidovskou kulturou. Izraelité pojmenovaný dny

v radové ceste, být Shabat, sedmý den, jediný mít vlastní jméno, které

odpovídá cikánskému Sabatone - ale krome toho zájem je jméno dalsích dvou

dnu: „Tetrazhine“ prostredky „ctvrtý den“, evidentne prizpusobený z

reckého jazyka (ctyr=ctyri), a jen zidé uvází ten den byl ctvrtý jedním z

týdnu; dalsí je „Parashtune“, den predtím Shabat, kdy „Parashat“ je cte v

Synagogue, proto, „Parashat- denní“ ( -ne je bezná prípona pro celý den

jména). Je tam nekolik dalsích príkladu v cikánském jazyce tom jen dodá

hebrejské významy. Jeste, jeden velmi dulezitý a nikdy povazovaný „Indická

puvodová- teorie“ ucenci je Romauv jáství- ethnonym: „Rom“. Tam není

zádná zmínka v nejakém sanskrtském dokumentu nejakých Romových lidí. Slovo

sám význam „muz“, má jen jeden odkaz: staroveký egyptský, nitorom=muz.

Podle bible, severní izraelité meli nejaké nárecní rozdíly z Judahites, a

byla víc napojený na egyptskou kulturu stejne jako Kanaanite prostredí.

Izraelitské nábozenství potom, co oni rozstepili z Judaha vzpomínal egyptský

jeden, telecí- uctívání. Proto, to není nepravdepodobne , ze egyptský

význam slova muz byl jeste uzívaný Northern izraelité dokonce i po exilu v

Hanigalbat a Arrapkha, a pozdeji. _Dalsí zajímavé cikánské slovo je

„manrho“, znamenající chléb, to presne zní jako Hebrejec „lidský hu“, to je

to, co izraelité zavolali kdy oni nasli „mana“ v divocine (exodus 16:15).

Jeste, jak puvody by nemel být hledaný skrz jazyk, já ne rozsírím toto téma

zde.

st v ori·This argument úplne podkopává teorii , která Roma zacala ' z

jednoduché zmeti ' Dom kmeny ' (nebo jakýkoliv dalsí skupiny). To stojí za

zmínku zde ze Sampson jiz zpozoroval , ze Roma ' vstoupila Persii jak

jednotlivá skupina, mluvící jeden spolecný jazyk ' .„

Já skrz na skrz souhlasím s tímto konceptem; jeste je dulezité vsimnout si

, ze “Dom teorie„ byl “úredník„ jeden mezi ucenci dokud nedávné doby, a

jak toto byly zdiskreditovaný, také jiný teorie spojený s indickým puvodem

je zalozená na falesných vzorech které vést do nekonecného protikladného

výzkumu.

“·There pravdepodobne mohl by být velký pocet Dhomba umelcu v Kannauj, jak

ve vsech mestech civilizace z tech casu. Jak hlavní intelektuál a duchovní

stred mesta v severní Indii, Kannauj nepochybne pritahoval cetné umelce,

mezi kým byli mnoho Dhomba (mozná, ale ne rozhodne, predkové dnesní Dhombs).

Ted, kdy Kannaujia obyvatelstvo bylo roztrousené v Khorassan a sousedící

oblasti, Dhomba umelci nejspís zachytili predstavivost místního

obyvatelstva, víc nez honorace a remeslníci, kterí by vysvetlí rozsírení

jmenní Dhomba odkázat na celou skupinu Kannaujia cizincu. Tyto mohl by

prevzít toto jméno pozdeji odkázat na sebe, jako termín jástvího- oznacení

(jak protichudný k více hlavnímu oznacení Sind[h]~, za. Hind~, iónsGr.

Indh~ znamenající Ind' - z který jmenný Sinto' mozná vstal, navzdory

paradoxnímu vývoji ~nd~ ~nt~, který by mel být postulovaný v tomto prípade.

Ve skutecnosti, nejaká jednotlivá Romani nárecí, hlavne v Madarsku, Rakousku

a Slovinsku, zdá se, ze bude prezentovat tento vývoj ~nd~ ~nt~ ).„

ký gOd autora nenajde proveditelné vysvetlení pro termín “Rom„, on uchýlí se

k spekulativním vytáckám které jsou absolutne nepravdepodobné. To je

ocividný v jeho vlastních výrazech: “mohl pravdepodobne„, “mozná„, “mohl

by„, “zdát se„. .. Celá struktura na která této teorii je zalozená spadává

nemozností objasnit kulturní a duchovní rysy tkvící v Romovi a Sinti lidech,

a podstatne, toto tvrzení to “by mohl být ze oni prijali Dhom oznacení pro

sebe„ odhaluje sebe být úplne bludný. Autor popírá samotný, jak on predtím

tvrdil to “mnoho Kannauji byl honorace„, pak on predpokládaný ten tento

stejný “honorace„ adoptovaný pro sebe oznacení “snízit kastu„ jak Dhomba

umelci byli.

“·The fakt , který proton- Romani obyvatelstvo prislo z mestského území, a

byly hlavne honorace, umelci a remeslníci, mohl by mozná odpovídat za velmi

nízké mnozství Roma pracování v zemedelství do nynejska. Ackoli ' puda

regionu byl bohatá a úrodný, plodiny hojné a klima ohrívá, cínský poutník

Xuan Zrng (také romanised jak Hsuan Tsang) vsímá si, ze ' nekolik málo

obyvatelu regionu byl zamestnaného v zemedelství. Ve skutecnosti, zeme byla

kultivovaná hlavne pro produkci parfému kvetiny od starobylosti (hlavne pro

nábozenský úcel).„

iTaké toto tvrzení neprokáze cokoli, ale posiluje hypotézu ze oni ve

skutecnosti nebyli indiánstí: presné srovnání se zidovskými lidmi vede k

stejnému výsledku, jak zidé byli pryc vzatí z jejich zeme z kazdého

sociálního postavení, jeste, zidé nikdy nebyli venovaní zemedelství a vzdy

bydlelo v mestech kdekoli oni jsou v Diasporaovi. Zidé stali se farmári jen

nedávno, ve státe Izraele, protoze to je nezbytné pro rozvoj Nation. Tam

jsou dokazuje na podporu skutecnosti, ze kdyz Roma prijela do Indie, oni

byli jiz lidi se stejnými charakteristickými rysy oni mají jeste; tak oba

Northern Asyrané stejne jako babylonstí Asyrané praktikovali výberovou

deportaci obou Kingdoms Izraele a Judaha, jak my cteme: “A on ( král

Babylonu) exilový veskerý Jeruzalém, a vsichni dustojníci a celí mocní

válecníci - deset tisíce lidí - a celí remeslníci a kovári. Zádný zustal s

výjimkou nejchudsích lidí zeme. A on exilový Yehoyakin Babylon, a hlavní

matka, a jeho manzelky, a jeho honorace, a vudci zeme, z Jeruzalému Babylon,

a vsichni válecníci, a remeslníci a kovári...„ (2Kings 24:14 16); “Ale

velitel armády odesla nekterý z chudý zeme jak vinari a farmári„ (2Kings

25:12). Stejná vec delala asyrské krále 120 léta nasetrí si Northern

Kingdom, a ty farmári to oni odesli jsou dnesní Samaritans, zatímco nejvetsí

mnozství izraelitu jeste výsledek “ztracený„, a to je jistý dukaz ze vetsina

z nich stehovala se do Indie.

nálním depo“·It zdá se tu malou skupinu uprchla z razie na vodách Ganges a

presunutý smerem k Benaresovi, z místa kde, kvuli neprátelství puvodního

obyvatelstva, oni zanechali znovu, usadit se v Ranchee oblasti. Tyto lidi

mluví Sadri, specifický indický jazyk hlavne uzívaný pro mezikmenovou

komunikaci. To stojí za zmínku ze Sadri zdá se být indickým jazykem který

dovoluje nejsnadnejsí komunikaci mezi jeho mluvcími a mluvcími

Romani.„Znovu, autor spoléhá se na spekulativní teorii která spojuje indický

kmen s Roma jen skrz nejaké zrejme bezné lingvistické rysy, ale nic

související do cikánské kultury a duchovna, pravidel a tradic, a zádný

historický dukaz. Jazyky jsou referencní body príbuzného, a je casto

matoucí, od oni mohou být snadno adoptovaný úplne nesouvisejícími národy.

Mozná autor neví nejaké záhadné prípady jako následující jeden: tam je

provincie v Argentine, Santiagove delte Estero, kde pred -- puvodní jazyk

kolonizace je jeste mluvený: Kechua, nárecí inckého jazyka; podrobnost

skutecnost je taková, ze témer vsichni ti, kdo mluví tento jazyk nejsou

puvodní ale Syrian - Lebanese Arabs usadil se v té provincii asi jedno

století predtím! V predpokládané budoucí katastrofální události v kterém

zádné záznamy arabské imigrace zustávají, ucenci 25. století jiste by

spekulovali ze ti Arabi jsou poslední opravdový pozustalí po staroveké incké

civilizaci... Co oni by nebyli sDalsí podobný príklad dostává od Sinti

sebe: v Northwestern Itálie, místní Piedmontese nárecí je vzdy méne mluvený

od Gadje, jeste praktikoval hlavne starsími jedinci ale jiz není primární

jazyk Piedmontese detí, to mluví Itala. Zachování toho nárecí témer výlucne

závisí na Sinti “PieHimalájemi, kde chladný vítr údery.

montesi„, to prijalo to jak jejich vlastní “Cikán„ jazyk a by pravdepodobne

by byl jediný mluvcí toho jazyka do konce prítomného století. V imaginární

situaci jako ten, který predpokládaný nahore, budoucí ucenci by dosáhnou

záveru , který autentictí Piedmontese lidi jsou Sinti toho regionu...

“·Furthermore, Sadri mluvcí mají zvyk, behem zvlástních obradu, lití malé

pití na podlaze pred pitím, rcení: ' k nasim bratrum unesli chladným vetrem

za horami ' (osobní komunikace od Rezmuves Melinda). Tyto ' bratri ' by mohl

být Mahmudovy vezni. At tak nebo onak, rozsáhlejsí studium Sadri - speaking

skupiny je potrebný.„

Dalsí spekulativní dohad zalozený na ne konkrétních faktech. Deportace byly

casté v tech casech, a tvrdit ze oni odkázou na, ze Roma je víc nez

riskantní. Krome toho významný v této Sadri tradici je to, ze “chladný vítr

za horami„ je stezí vhodný pro západní nepopsatelná- - rícní deportace,

samozrejme teplým vetrem; to je dost prisouditelný k deportaci na sever za

chopnr“·The ochrana bohyne Kannauj byl Kali, bozství kdo je jeste velmi

populární mezi Romani lidmi.„Toto je úzasné cizí tvrzení pro nekoho, kdo

zamýslí být ucenec v cikánské kulture, jak vskutku, Roma nemá zádnou

predstavu o indické bohyni Kali, a zádné takové “popularita„ existuje.

Nevím, zda autor má vlozený tento nepravdivý údaj s jediným úcelem zesílení

jeho teorie, ale já dávám prednost verit v jeho dobrou víru. Tam je vubec

ne- prvek v mé rodine která muze vést do myslet tu takovou tradici vubec kdy

existovala, a tam není v jakýkoli z cetný Roma a Sinti rodiny, které I

setkaly se s celosvetove, z Ruska Spanelsko, ze Svédska Itálie, ze Spojených

státu Tierra del Fuego ( nejjiznejsí zeme v Argentine), kazdé cikánské

vetve, z Kalderasha/Churarya/Lovarya spanelský Kale, z

Estraxharya/Eftavagarya Sinti finský kapuste, z Machwaya South - American

Khoraxhané. Já vyzvu nekdo k tomu, aby ptal se Roma koho oni myslí Kali

byl - jejich odpoved by byl: “cerná zena„, protoze “slanobýl draselný„ je

zenské pohlaví “kalo„, to znamená, ze cerný (ne protoze oni ve skutecnosti

vedí , ze indický idol je také cerný). Já znám vetsiny velmi dulezitých

Romových rodin celosvetove, a já navrhuji autora k tomu, aby platil návstevu

u Roma v Argentine, kde nejakým duvodem, Kalderash - related Romany kultura

je drzený víc autentický nez kdekoli jinde._Oddanost nejakých skupin “Sara

slanobýl draselný„ v Camargue je spojený s rímskou katolickou tradicí, ne s

hinduist jeden. Vskutku, tam jsou “cerné panny„ v témer kazdé rímské

katolické zemi (vcetne Polska!). Sara “slanobýl draselný„ je nazývaný

tímto zpusobem protoze je cerná zena, kdo, náhodou nebo ne, má jméno matky

hebrejských lidí, a toto muze být duvod kterým katolický Roma vybrala si jí

jak jejich vlastní svetec.

“·Moreover, drívejsí jméno mestský Kanakubja (také Kanogyza v reckých

zdrojích) mínily ' hrbatou, zmrzacenou sluzku (panna)'. Pocátky tohoto

prekvapujícího jména je být nalezený v pasázi Valmiki- ovo Ramajan:

Kusmabha nasel mesto nazvané Mahodaja (ohromný blahobyt); on mel jedno sto

krásných dcer a jednoho dne, jak oni hráli v královské zahrade, Vrju, buh

vetru, zamilovat se do nich a chtel vzít si je. Bohuzel on setkal se s

odmítnutím a z rozhnevaný on zmenil je k hrbu zpet, co stal se jménem mesta.

V dalsí verzi, Kana Kubja byl prezdívka vyrazeného oddaného stoupence

Krishnaa, komu boha obnoveného krásný a zvukovka v díkách za její ohnive

mazající jeho noh. Ve skutecnosti, ' hrbatý sluzka ' byla jedním z titulu

uzívaných pro odkázat na Durga, bohyne válecníka, dalsí forma Kali. Jinými

slovy, my muzeme kreslit paralelu: kana kubja ('hrbatá dívka') = Durga =

slanobýl draselný. Rajko Djuric poukazoval na nejaké podobnosti v Romaove

kultu Bibia nebo Kali Bibi a indický mýtus Kali.„Dalsí ciste spekulativní

argumentace která nemá zádnou skutecnou podporu. Podobné príbehy jsou velmi

bezné na Stredním východe (já doporucuji autora k tomu, aby cetl “1001 noci„

pro lepsí dokumentaci). To dobre je známé ze Roma obvykle prijme historky

ze zemí kde oni bydleli, a adaStejný vzor je platný do jejich indického

pobytu. Jako taková slova neprokázou perský puvod, dokonce ne- indický

slova prokázou indický puvod, ale jen dlouhodobý pobyt! Následující

expozice autora je ciste lingvistický- orientovaný, a ackoli je právoplatný

duvod, to jeste neukáze není zádný Kannauj- puvod, jak my uvidíme:

“Dalsí pozoruhodným prvek je shoda z trí lingvistických rysu spojování

Romani s jazyky Kannauj oblasti, a jen nebo hlavne s nimi, totiz:

- mezi veskerý moderními indoárijskými jazyky, jen Braj (také nazvaný Braj

Bhakha, jazyk mluvený asi 15 milionem uzivatelu ihned smerem na západ

Kannauj) a Romani rozlisuje dve pohlaví v jednotlivý tretí osoby osobního

zájmena: jo nebo vo v Braj (pravdepodobne o v staroveký Braj) a ov, vov nebo

jov ' on' v Romani pro muzský a ja nebo va v Braj a oj, voj nebo joj ' ona

pro zenská, zatímco vsechny dalsí indoárijské jazyky mají jedinecnou formu,

obvykle ye, v ' on, ona pro oba pohlaví. Tyto specifická zájmena mohou být

slyset kazdý den na ulici Kannauj.

mezi veskerý moderními indoárijskými jazyky, jen nárecími Kannauj oblasti,

nekterý z Braj jazyka a Nepali (Nepál je jen sedesát míle z Kannauj) má

konec muzských podstatných jmen a prídavných jmen v ~o (nebo ~au = ~o)

identický k jejich Romani protejsku, který je také ~o: purano ' staroveké,

staré (dalsí indoárijské jazyky purana, Romani purano), taruno ' mladý

[osvetlily. v hindském jazyce]' (dalsí jazyky taruna, Sinto tarno, Romani

terno). Ve skutecnosti nárecní vývoj bezný ~a ~o je predlozený dost

komplikovaným pravidlum která jeste má být objasnil.

- a, v neposlední rade, mezi veskerý moderními indoárijskými jazyky, jen

Awadhi ( jazyk mluvený asi 20 miliony uzivatelu ve velké oblasti na východ

od Kannauj) predstavuje, práve jako Romani, alternativa dlouhá forma pro

privlastnovací postpozici. Tam není jen prísná paralela ve fenoménu sám ale

také postpozice jsou identické s formou: navíc ke krátké forme (~ka, ~ki

~ke) která je spolecné vsem indoárijským jazykum, Awadhi má dlouhou variantu

~kar(), ~keri, ~kere, presne jako mnoho nejvíce starobylých Romani nárecí,

jako ti Makedonie, Bulharska (~qoro, ~qiri a ~qere), Slovensko a Rusko

(~qero, ~qeri, ~qere); tato forma byla snízená v Sinto nárecích (~qro,

~qri, ~qre). Navíc, nedávná práce v terénu mise v nejakých vesnicích Kannauj

oblasti odhalila stopy neprozkoumaného slovníku velmi podobný Romani (tikni

' malá, daj ' matka ptuje je k jejich vlastní fa[bezný hindský jazyk '

porodní asistentka], ghoro ' dzbán, larika ' dáma [bezný hindský jazyk

larhka] atd..). Vsechno toto ospravedlnuje profesor Ian Hancockské sdelení

ten ' jazyk nejblíze k Romani je Western Hindi ' , casteji nazvaný Braj a

sdílení vetsin z toho rysy s moderní Kannauji."Jak jsem rekl predtím, úvaha

je zajímavá, jeste to neprokáze cokoli, pro následující duvody: ·All

poznámky , které autor vypsal prehlídku ten cikánský jazyk je gramaticky

vetsí komplex nez nejvetsí jazyky mluvené v Indii v nynejsí dobe, toto

znamená, ze, kdy Roma zdrzovala se v Indii, nejspís tam byla víc

stejnorodého jazyka jeste ne vyvinutý do ruzných jazyku tech lingvistickou

logikou jsou snadnejsí z gramatického hlediska. Toto se stalo, napríklad, s

latinou, to bylo jednu mluvený v obrovské oblasti západní Evropy a to

zmenila se v italský, spanelský, portugalský, katalánský, Occitan,

rumunstina, atd, vsichni z nich mít moc snadnejsí mluvnice.

ntNásledkem toho, jak to je také poznámkový, celý Western indické jazyky

byly jednou jen jeden, z které cikána se oddelil v pocátecním stadiu

formace. Takový primitivní stupen jazyka muze velmi dobre obsahovat Hurrian

dobu, pred nejakým indickým pobytem, ale to je jen predpoklad. Co objevuje

je ze v nejakém prípadu, celý Western Hindi's rodina, totiz, jazyky Indusa

Valley a Rajasthan, jsou prímí potomci ti tzv . „Kannauji“ jazyk, a z toho

vyplývá cikána nemá nutne nebýt spojený s Kannauj oblastí, ale muze velmi

dobre byl spojený s celým regionem, z Kasmíru Gujarat, ze Sindh Uttar

Pradesh. ·To je také jisté , ze výse uvedená oblast, z která cikána by by

mel prisel, pak nebyl príbuzný s árijskými indiány ale s Scytho - Sarmatic

národy které usadily se v Indusových Valley a Sakastan, vcetne Kannauj (tech

byl ovládané Gujrati dynastií) a tech mela neco v bezných: oni vsichni

prisli z West! Tam jsem ohromný dokazuje , ze Indus Valley národy byly

Sakas a ne Árijce, ale toto není predmet této eseje. ·Skutecnost, ze stopy

toho starého jazyka jeste existují v Kannauj oblast neobsahuje vubec ze to

je originální zeme, a v lingvistické historii je tam mnoho príkladu: -

jednou keltský jazyk byl rozsírený v témer celé Evrope, dnes to prezívá v

nejakých regionech Britských ostrovu a v Bretonsku, které nejsou keltská

materská zeme. - braní znovu latiny jako príklad, nejblizsí jazyk mluvený

dnes není Italaazii. To je také fakale rumunstina, daleko ze zeme kde

latina se narodila. - jednou celá Ukrajina mluvila Madara a úzce spjaté

jazyky, témer ctyri staletí (mezi Attilaem a Arpad), a dnes tam není zádná

stopa Madara na Ukrajine, ale je mluvený v Madarsku, Sedmihradsku a nejakých

sousedních regionech. - stejne, turectina nebyla mluvená v Malé Asii dokud

konec stredoveku, a to delá jiz dál neexistují v jeho originální materské

zemi.

ta, která nejvíce „Cikán“ historky jsouto je prokázaný ze Bask jazyk

(Euskara) mající puvod v Kavkazu, strana protilehlá Evropy z místa kde Bask

je nyní mluvený a bez jakéhokoliv prostredního spojení, zádné stopy dlouhé

cesty té staroveký Basks provedl, a ne místo v Kavkazu kde sluní se jeste

existuje, ale jen nejaké související jazyky. - jediní lidi které jsou jeste

schopní k tomu, aby cetli Viking Sagas v jazyce oni byli psaní jsou

Islandany a Faeroese, zatímco Svédi, norstina a Dán, kde Sagas byl psaní,

stezí muze rozumí jim. - staroveký sumerský jazyk byl mozný být rozlustený

jen za pomoci moderního Madara, který ukazuje jak nepresného je souviset

jazyk s oblastí kde to je mluvený nyní. _Je tam mnoho dalsích príkladu jako

tyto, ackoli tyto by mel být dost. Jeste, tam je jeste jiné hledání , které

autor navrhuje:

„Az k chronologii exodusu se týká, to také dodá Mahmudovy casy, protoze to

je jasný to nemohl nastal pred 10. století ce, jezto Romani predstavuje dva

hlavní gramatické rysy které byly predstavované na konci prvního millenia,

totiz: ) tvorení postpozice systém namísto Old a Middle Indicovy ohyby;

b) ztráta stredního rodu s pripisováním dríve stredního rodu podstatných

jmen k muzskému nebo zenskému pohlaví. Od témer vsechny techto podstatných

jmen mají být pripíse v Rtento fenomén se stal kdy Romani byl jeste mluvený

na indické pude. Podle toho, Romani rozstepí z dalsích indických jazyku jen

po techto vývojích.“

Co autor neuvedomí si je následující: tam nebyl jednotný indický jazyk, ale

význacný rys mezi Scytho - Sarmatic regionem a árijskou oblastí, a to: )

postpozice je rys velmi bezný mezi jazyky mluvenými od Scytho - Sarmatic

národu;

b) jen muz a zenské pohlaví existovalo v Indusovi Valley variante „Starý

indický“, pred bráhmany dosazenými v jednotící celé Indii nebo vetsina z

toho, následkem toho, také jazyk byl jednotný do urcité míry, a to je

logické ty obe strany prispený, jeste nejsnadnejsí forma zvítezila, a

stredního rodu pohlaví zmizelo z árijské varianty. To nebylo nezbytný ze

Roma jeste byla v Indii kdy jazyk byl jednotný.

Zbytky eseje napsané autorem „Kannauj teorie puvodu“ nejedná s údajným

cikánským puvodem ale s nejakými historickými hledisky Kannauj která nejsou

významný pro tento výzkum, tak já zakoncím zde s komentári k jeho hypotéze,

a zacíná expozicí dalsích hledisek cikánské kultury které jsou jiste víc

dulezitá nez jazyk a demonstruje ze Roma nemá nic spolecného se zádnými

indickými lidmi, zádná nyní ani v minulosti. Hlediska, která I která bude

budou prezentovat zde nemoct být vysvetlený podporovateli Indian - origin

teorie.

Kulturní a duchovní hlediska Roma lidi muze být rozdelený do dvou hlavních

kategorií: 1) Hebrew - related smýslení, zákonu, pravidel a praxe; velmi

dulezitý uvnitr Roma zivot spolecenství; 2) Fire - worship - related praxe

a nejakých elementu spojených s vírou; vetsinou regulace vztah s ne -- Roma

prostredí.

omaPred vystavit pusobení tato hlediska, to je blízko dát krátký historický

obrys k tomu, aby umoznil ctenári rozumel jak a proc Roma byla v Indii v

jistém case a proc oni nesmejí být mající puvod v té zemi. Romauv „pravek“

zacal v Mezopotámii, v nizsí Eufrá Valley; jejich „ historie protonu“, v

nizsím Nilu Valley a Canaan...

Behem semitské expanze na Stredním východe, Akkadian se rodina prestehovala

ze Sumera Canaan a pozdeji Egypt, kde to zvýsilo na pocet a význam uvnitr

egyptské spolecnosti, tak moc, ze oni byli nenávidení a predlozený otroctví,

dokud jejich vysvobození cas pricestovaný a opustil zemi k tomu, aby usadila

se v Canaanovi. Zatím oni byli predstavovaní z trinácti Tribes, z nichz

jeden jmenoval knezství, tak dalsí dvanáct bylo „lidi“, nazvaný Izrael. Ten

národ mel zvlástnost ten význacný jim z kazdého dalsího národu v tehdy: oni

verili v jen jednoho Boha. Oni dostali sadu zákonu, pravidla a clánky víry

být pozorovaný, vztahující se ke kazdému sociálnímu aspektu a jejich

prísnému oddelení od jiných lidí, zákonu týkajících se rituální cistoty a

necistoty, a dalsí charakteristické rysy to zhotovený z nich zvlástní lidi,

odlisný od jiný na svete. Oni meli spolecnou pamet, to oni byli v exilu v

Egypte, a bezné dedictví, to sada rozkazu tech ustanovený ze jestli byli by

nepozorovali jim, jejich osud by byl exil znovu, ne v Egypte, ale v kazdé

zemi._Nicméne, jakmile oni vybojovali jejich teritorium, odlisnosti mezi

vedoucí Tribe a dalsí zacal být stále více ocividný, dokud jejich Kingdom

rozclenil na dva: Northern Tribes byl víc napojený na jejich Egyptana

minulost a jako znamení odloucení, oni zvolili egyptský idol zformovaný jako

knezský Tribe, to pripojil se k Southern Kingdom, Judahovi. To Northern

Kingdom dovolil nejakou zakázanou praxi príbuzný s kouzlem, jasnovidností a

vestení. V 722 b.c.e., Asyrané napadli jejich zemi a poslala do exilu témer

celé obyvatelstvo, jen opoustející rolníky, a presídlil jim v dalsí zemi ,

která Asyrané jiz vybojovali: bývalé království Hanigalbat- Mitanni, zeme

kde jazyk velmi blízko u cikána byl mluvený, a jehoz hlavní bozství byla

Indra a Varuna. Ta zeme nebyla v Indii, ale v horní Mezopotámii. Lidi zeme

jsou známí v historii jak Hurrians. Zde já udelám závorku k tomu, aby dala

krátký popis toho národu, pred chuzí na s historií nasich lidí:Hurrians,

originální indiáni

Nejdrívejsí dukaz pro indický jazyk je nalezený ne v Indii ale v Tigris -

Euphrates Basin, ca. 1600 b.c.e. Zde bylo impérium Mitanni, prodluzující z

brehu Stredomorí k Zagros horám, v rozporu s Chetity na západe a s Egyptany

na jihozápadní pro kontrolu nad Eufratskou rekou. Jazyk Mitanni byl

Hurrian; tam je jasný dukaz o pouzití Indicova slovníku v Mitanni

dokumentech:

ila- ni míle- to- ra jak' s'i- il ila- ni u- ru wa.na as's'i- el (v dalsím

textový a.ru na- jak'.s'i il) v.dar (dalsí text: v- da.ra) ila- ni na- s'a-

v- ti- ano- - na (srov . Winckler, Mitteilungen der Deutschen Orient -

Gesellschaft Ne. 35, 1907, p. 51, cást Boghazkoi- Studien VIII, Lipsko 1923,

stránky 32 ctvrtpenny, 54 ctvrtpenny)

Vsichni ctyri smluvní bohové jsou zmínení v jednom chvalozpevu Rigveda (RV.

10.125.1). P. Thieme demonstroval , ze bohové Mitanni smluv jsou specificky

vedic bohové, Varun.a Mitra, Indra a N- satyau, s temito formami jejich

jmen, muze být vystopovaný k jen ve veda. Jeste, oni objevili se v Hurrian

záznamech! _V smlouve mezi Chetity a Mitanni, Mitanni král prísahá na:

Míle- to- ra (indický Mitra), Aru - na (Varun.), In - da - ra (Indra) a Na -

sa - at - tiya (Nasatya nebo As'wins). A chetitský text na konském-

tréninku a chariotry, napsaný Kikkuli ( Mitanni) uzívá ind eka ' jedna),

tera (trojbarevný tri), panza (panca ' pet), satta (sapta ' sedm) a na

(námorní ' devet). _Dalsí Hurrian text z Nuzi uzívá indická slova k tomu,

aby popisovala barvu koní, napríklad, babru (indická babhru ' hnedá), parita

(palita ' sedý) a pinkara (pingala ' nacervenalý). Mitanni vozataj je

nazývaný „marya“ (Indic - Vedic marya ' válecník, mladík ' ). Pridaný k

temto jsou série jmen slechticu nebo slechta Mitanni která jsou zretelne

Indic .

To nyní obecne je odsouhlasené nejvetsími autoritami v predmetu , který

árijské lingvistické stopy v Blízkém východu mají být výslovne spojený s

indoárijský, a ne s Íráncem, a také ze oni nepredstavují tretinu, nezávislou

árijskou skupinu, a nejsou nebudou pripísou do hypotetický zrekonstruovaný

Proto- Árijec. Tento záver je zaclenený v titulu M. Mayrhofer- ovo

bibliografie predmetu, zemrít Indo - Arier im Altena Vorderasien (Wiesbaden,

1966), a to muze nyní být vzatý jak obecne prijímaný pohled. To je zalozené

na skutecnosti, ze kde tam je odlisnost mezi Íráncem a indoárijský, a kde

takové elementy se objeví v Near Easternský záznam, pozdejsí vzdy souhlasí s

indoárijský. _Rozdelení Proto - Aryan do dvou vetve, indoárijský a Íránec,

muselo vzalo místo pred temi jazyky byly ustanovené v jejich eventuálních

domovech, a ne jenom být dán vývojovými trendy které konaly se uvnitr kazdé

z dvou skupin po indoárijské usadily se v Indii a Íráncích v Íránu. Tento

záver jen by mohl být ukázaný mýlí se jestli mohlo by to být ukázaný , ze

Vedic Indians, mít stehoval se celou cestu do Pandzáb z jejich drívejsího

domova, pak vystopovaných jejich schodu a podniknutého jeste dalsí stehování

smerem do Blízkého východu. Tam není zádný dukaz pro to, a zdá se ta teorie

umocnení takové komplikace muze být zpet více nez má casto byl myslený, a

pravdepodobne to nemuze být svrzený pod 2000 b.c.e., nejpozdeji. _Sarasvati

je v první rade Proto - Indoaryan jméno reky v Íránu, který po stehování

bylo prenesené k rece v Indii. Íránské jméno, Haraxvaiti je úverové slovo z

Proto- Indoaryan, s náhradou h- pro s-, vyskytuje se také v Hind/Sindhu.

Dalsí prípad je rícní jmenný Sarayu, který byl prenesený z Íránu

(Haraiva-Haro yu) k rece v Northwest Indie, a potom znovu tam odtud k

odvádející dani nebo poplatkum Ganges v Eastern Indii._Hurrians muze být

predpokládaný k tomu, aby byl v Blízkém východu z brzkých casu na základe

starého sumerského remeslné- slovní díky/ibira, ' pracovník medi ' , pro

která presvedcivý dukaz Hurrian zdroje muze být uvedená (Otten 1984, Wilhelm

1988). Atal- s'en popisuje samotný jak syn jednoho S'atar- rohne, jinak

neznámého, jehoz jména je také Hurrian. Pravidlo Atal - s'en nemuze být

datovaný s jistotou, ale pravdepodobne patrí konci Gutian doby (ca. 2090-

2048 b.c.e.), nebo do prvních dekád Ura III doby (2047 1940 b.c.e.). Záznamy

z Ura III doby odhalí , ze horské oblasti na východe a severne od Tigris a

Eufrají údolí bylo v této dobe obsazený od Hurrian - speaking národu, kdo

mel mezitím také pronikl východní Tigrisovou zemí na sever Diya- la.

Následkem S'ulgi- ovo válek (2029 1982 b.c.e.), velká mnozství Hurrian veznu

zjistila, ze jsou v Sumerovi, kde oni byli zamestnaní jak pracovní síla.

Toto proc tak mnoho lidí s Hurrian jmény muze být vystopovaný k v Southern

Mesopotamiaovi v Urovi III dobe. Etymologie nejakých jmen je jiste nebo

nejspís indoárijský, napríklad Artatama = Vedic r.díky dha- muz ' jehoz

príbytek je r.díky', Tus'ratta (Tuis'eratta) = Vedic tves.ratha ' jehoz vuz

stoupá násilne ' , Sattiwaza = starý Indo - Aryanuv sa_ti va_ja ' získání

korist, Vedic va- ja- sa- ta ' akvizice koristi (Mayrhofer 1974: 23- 25).

Hurrian jazyk uzíval se v 14. století b.c.e. prinejmensím az tak daleko, jak

Central Syria (Qatna, také pravdepodobne Qadesh), a toto expanze

pravdepodobne vyplývá z populacních posunu behem vzestupu Mitanni. Mezi

bohy kdo jeste byl ocenený koncem 14. století králi Mitanni, my najdeme

Mitra -, Varun.-, Indra -, a Na- satya- dvojcata, kdo jsou známý nás z

vedas, nejstarsí indické básne.

Dlouhá cesta do Indie

Zpet do nasí lidové historie, výse uvedený popisovaný je zeme kde my najdeme

je v 722 b.c.e. Toto byl zacátek jejich nove získaného jazykového vývoje, a

zacátek jejich zapomenutí jak lidi ze jednou, kdyz oni byli, s výjimkou

jejich vedome jsou ruzné, zvlástní lidi kterí nemuze dostane smísení s

„Goyim“ (pozdejsí Gadje). Oni mají jistá pravidla která oni se nezreknou,

zákony cistoty a víry v One Buh, to One Who slíbil a naplnený: oni budou

znovu v exilu, mozná navzdy... Oni budou jiz déle nebýt nazvaný „Izrael“,

ted oni jsou jen „lidé“, ti jejich predci v egyptském exilu volal „Rom“.

Po asyrském pravidle, babylonský deportovaný také jejich Southern bratri,

ale oni drzeli jejich identitu, jejich sociální struktura a jejich knezský

Tribe, a 70 let pozdeji, oni se vrátili zpet do Canaana, jsoucí nyní

rozpoznaný jako „Zidé“. V jejich relativne krátkém exilu, oni dosáhli v

prinásení jim zpátky cást jejich Northern bratri, ale nejvetsí císlo zustalo

v exilu._Babylon spadl pod novou rostoucí silou, Medo- Persie, ne --

semitstí lidi, ale dost spojený s Hurrian/Mitanni. Oni meli specifické

nábozenství které zahrnulo uctívání ohne a kouzlo, vskutku, jejich knezská

kasta velmi nadaný pro taková umení, a porozumený ten praktikování nich

rentovalo se, tak tyto elementy byly adoptované do jejich vlastní kultury,

ale hlavne vztahující se k jejich chování smerem k dalsí, Gadje. Perské

Impérium bylo obrovské, a prodlouzený az do Sakastan, za Sindh. To byla

velmi zádoucí zeme, a by také by pomohl jim zapomenout jejich exil v Asýrii,

pravá zeme k tomu, aby usadila se a zacne nový zivot...

Ted, v techto minulých rocích, zidovská International organizace volala

„Kulanu“ („My vsichni“) ze v první rade cíle v nalezení ztracený Tribes

starovekého Izraele, dosáhne v tomto úkolu, a tam je specifická oblast sveta

kde mnoho z nich nakonec bylo nalezené: Indie. Tam jsou potomstva

izraelitu exilových Asyranem v kazdé cásti Indie, z Kasmíru Kerala, z Assama

Afghánistán. Oni jsou identifikovaní, ne skrz jejich jazyk, to je indický,

ale skrz dalsí kulturní rysy - jeste, nikdo z nich shromazduje se tak mnoho

hebrejské elementy jak Roma! _Vlastne, vztahující se k místu kde obvykle

známý jak ztracený Tribes Izraele se stehoval, ohromující dokazuje ukáze ,

ze nejvetsí císlo presídlilo v Indii behem perského a makedonského pravidla,

a vetsina z nich preferovala Scytho - Sarmatic oblast, totiz, Indus Valley,

Kasmír, Rajasthan a horní Ganges region. Samozrejme, ze oni jiz nebyli

jedni stejnorodí masa, jak oni stehovali se v separátních skupinách ruzným

zemím a vygenerovaným novým zretelným etnickým entitám, toto znamená, to

Roma je jen jedna z nekolika Israeliteových skupin tech jiz ne déle vedet

jejich puvod - rozdíl je zpet ze Roma vrátila se smerem na západ, a upoutala

pozornost Evropanu, zatímco dalsí zustali na východe a jsou jeste

ignorovaní, a mozná ztratily vetsiny rysu které dovolí identifikovat je,

charak kdy oni studují Roma téma puvodu je etnická slozitost Indie v té dobe

a predpokládá, ze to bylo témer monoetnické, jednolité árijské lidi, co je

bludný predpoklad a rozhodne matení pro jejich výzkum. Vskutku, striktne

árijský region byl jihovýchod z Uttar Pradesh a východ z Rajasthan- Gujarat,

zatímco tyto regiony a zeme smerem na západ o nich byl obydlený Scytho-

Sarmatic, Iranic a dokonce recké národy, plus izraelitstí emigranti. A

hlavní výzkum národu a kmeny obydlí ze severozápadní oblasti indického

subkontinentu k Iranic regionu odhaluje ze témer vsichni z nich, jestlize ne

vsechno, drzet v jejich tradicích víra ze oni prisli ze západu, obvykle

souvisení jejich imigrace jeden nebo druhý s exilovými izraelity nebo

kontingenty prinesený do té oblasti Alexandrem Velikým. Nejaké Pashtun

klany, stejne jako nejvetsí obyvatel Kasmíru kmeny tvrdí izraelitský puvod a

dokonce stopovat jejich rodinný puvod King Shaul; podobná tradice existuje

mezi Kalash Nuristan, to v mnoha hlediskách zavolá zpet Romaovy lidi.

Assyrian - Hebrew emigranti nasli významnejsí toleranci uvnitr Scytho -

Sarmatic národu nez mezi jiný, a jejich zeme byly preferované pro ty mnohem

víc nesnásenlivých Árijcu. Stejný se stalo jejich zidovským bratrum. To je

významná fakta, která

nejvetsí mnozství obou, zidu a Roma, naslo bezpecné útociste v Scytho -

Sarmatic Europe pro mnoho staletí: vskutku, stred obou kultur byly východní

Evropa, zvláste Madarsko, a Rusko. Cikánský jazyk by prakticky by zmizel

jestli Roma by nebydlela v tech zemích, jak to je prokázaný fakt, cikánský

mluvnice a znacný cást originálních cikánských podmínek byly ztracená v

Central a západní Evropa, kvuli pronásledováním a vyhostení otevreného

výrazu cikánské kultury, stejným zpusobem jako zidé byli zakázaní k tomu,

aby cvicili jejich vlastního Jewishnessa - bez zapomínání co by mohl

obsahovat pro Roma být oznacený jak „Árijský“ po Shoah/Porhaymos... Pobyt

obou národu ve východní Evrope dokonce urcila nejaké charakteristické rysy

vztahující se k satstvu, ve skutecnosti, dnesní typický oblek a klobouk

nosený vetsinou Orthodox Ashkenazi zidé patrí Polským a Baltickým honoracím

minulých stredoveku a následující doby, a není tak odlisný od obleku a

klobouku noseného lidmi vetsiny „ortodoxní“ Roma seskupuje. Krome satstva,

Roma lidé obvykle mají postranní kníry, prijatelná náhrada jidis "pe'ot„.

Prostory pro hypotézu:·Romany duchovní a kulturní rysy výlucne se shodují se

starovekými he obsahovat ze Roma host v Persii dost casu na to prijmout jim,

a nutne pred islámským pravidlem, to znamená, ze, predtím, nez oni prijeli

do Indie; ·Remains nejakých brzkých Scytho - Sarmatic základu v cikánských

zvycích jsou jediné stopy jejich pobytu v Indii (krome jazyka) a odhalit ze

oni usadili se v neárijci region Indie; takové elementy patrí té dobe a ne

pozdeji, protoze Scytho - Sarmatic kultura byla velkou merou zaujatý

slovanskými a madarskými civilizacemi kdy Roma prijela do východní Evropy;

·Concerning jazyk, je to velmi pravdepodobne ze Roma jiz mluvila indický

jazyk predtím, nez oni dosáhli subkontinentu a ten takový jazyk byl Hurrian,

adoptovaný behem jejich prvních století exilu v zemi Mitanni.

b Fakta

Tam jsou nepochybné fakty to pohlízejí na Roma lidi, kterí poskytují klíc

pro objevování jejich pravdivého puvodu a dovolit vypracovat proveditelný

historický kurs. Zde já zamýslím vystavit nekterí z nich.

Víra

Romaova víra ukazuje následující charakteristické rysy: ·Strict

jednobozství, bez sebemensí stopy zádného údajného minulého polyteistického

nebo panteistického nábozenství. ·Velmi osobní znak Boha, kdo je prístupný a

s Whom to je mozné mít argument (hebrejská koncepce) - ne neprístupný jako

Aláh a dokonce ne- relativne prístupný jako v krestanské víre, to obvykle

potrebuje Mediator pro osobní kontakt s Him. ·Existence duchovního sveta,

sestávající se v cistý a necistý nálady (hebrejská koncepce) predstavování

dobro a zlo kdo bojuje navzájem - toto je také puvodne hebrejský, ale se

znaceným Zoroastric vlivem který je typický výsledek

asyrského/babylonského/perského exilu a vyvinutý stejným zpusobem jako

Kabbalistic Judaism, ukazující soucasný vývoj Roma duchovno a Mystic

zidovství, uvnitr stejného prostredí. ·Víra v smrt jak konecný prechod k

duchovnímu svetu (Hebrejec). Ne sebemensí stopu nejaké rejskými predstavy o

reinkarnaci. ·Mrtvá osoba je necistý behem jeho/její cesty do oblasti dusí

(hebrejský koncept), a vsechny polozky spojený s jeho/její smrtí jsou

necisté, stejne jako jeho/její príbuzní behem doby smutku (hebrejského

konceptu). Blizsí údaje pod dalsím tématem, “marime„. Romauv osud po smrti

je Paradise, zatímco Gadje jsou splacený a zaslouzit si Paradise jen jestli

oni byli dobrí smerem k Roma - identický do zidovských pojmu “spravedlivý

mezi Goyim„.

Tyto vzory víry presahuje nejaké “úredník„ nábozenství Roma muze vyznat.

Tam jsou obvykle pridané vlastnosti a obrady které patrí

jejich adoptovaná víra, a kterou oni vyjádrí v malebné ceste a sledovat s

velkým respektem, jak napríklad “pomana„, Orthodox praxe, nebo dalsí obrady.

Tam jsou také dalsí doplnkové prvky dost povercivé prírody, vsichni z nich

spojený s uctíváním ohni staroveké Persie. Nekterí z nich jsou povazovaný

za platný do jejich vlastní spolecnosti, jako mít rozsvícený ohen v dome

permanentne, den a noc, zima a léto ( tradice která je jeste drzená nejvíce

konzervativními rodinami, zatímco v generálovi je zmení se v “symbolický"

pozární jako TELEVIZOR, vzdy zapnut ackoli nikdo ve skutecnosti dívající

se). Dalsí zvyky jsou jen konané navenek, jako hádacství, hádání z ruky,

taroky, atd v jehoz silných vlastnostech Roma neverí ale uzívat je vzít

nejaký zisk z Gadje. Toto byl naucený ze starovekého perského Magia a

alchymistu._Tam jsou zalozené duvody k tomu, aby predpokládaly ze Roma byla

krestan od prvního století c.e., to je, predtím, nez oni prijeli do Indie

nebo behem prvního období jejich pobyt tam, a proto oni neprijali zádný

Hinduist prvek v jejich nábozenské koncepci. Zdá se, ze Roma byla velmi

dobre si vedomý toho, co krestanství se sestávalo v kdy oni vstoupili

Evropu, trebaze oni nemeli zádnou moznost má vubec kdy ctené bible. Tam je

neco záhadný v cikánském duchovne tom v pos k zidovství, bez svatí a

uctívání modelu) a nedávno dalsí kroky k tomu, Messianic zidovství. Tam

není zádní dalsí lidi na svete mít experimentovali takové masivní mnozství

konverzí v takový nedlouho. Z