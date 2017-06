Dlouhověkost

Zdravím Vás tady na svíci.

Tak jsem si trochu přečetl tu debatu o dlouhověkosti, která se pak jako obyčejně zvrhla někam jinam, ale je to podle mého takto dobře, alespoň se probírá vše co někoho pálí.

Já jsem předevčírem spal u dcery v místnosti 9 m2 a s dokonale zatěsněnými moderními okny.

Mohu jen říci, že tyhle dokonale zateplené a utěsněné domy to je ta cena za centrální řízení dotací a centrální řízení stavebních povolení s tísíci podmínkami stavebního úřadu. Dnes se již RD nedostane stavební povolení, když není předepsaně zateplen a nemá nová těsná okna.

Výsledek je ten, že především v zimním období je v místnostech už za jednu až dvě hodiny spánku nedostatek kyslíku a lidé se otravují kysličníkem uhličitým.

Lidem se pak ničí mozek a celý Český národ je přidušený a na úrovni mozkového myšlení přidušených občanů.

Snad ani lépe by to nedokázal Hitler takto zařídit, aby český národ zblbl.

Správně by totiž měly být v takovýchto bytech alespoň automatické ventilátory za radiátory se spínači v případě, že by bylo v místnosti zhoubné množství kysličníku uhličitého.

Jenže podívejte se na skutečnost. V kterém novém RD, či nově zatepleném paneláku toto je? Nikde.

Navíc, při nedostatku kyslíku v místnosti se špatně usíná a tak většina českého obyvatelstva si ještě v podstatě musí cvrnknout nějaký ten alkohol před spaním, aby vůbec usnuli.

Tím cvrnknutím tvrdého alkoholu zase začnou tvrdnout krční mandle a lidé začnou chrápat.

Takže pak ti, co nejsou už u nás skoro hluší, tak pak v noci musí začít brát prášky, protože je ti chrápající celý život terorizují chrápáním.

Když už to pak některý z partnerů nevydrží tak se rozvede. Takže i tu rozvodovost vlastně mají na starost tito chrápající.

Když se v bytech nechá otevřeno do předsíně, aby bylo více kyslíku, tak zase se nevyspí i ti ze sousedních ložnic.

Prostě máme dnes krásné byty na pohled, ale zoufale nefunkční a trpí s tím celý národ.

Jakpak se asi takto můžeme dožít delšího věku?

Když se zase osadí ventilátory za radiátory, tak se hluk z venku dostane do místnosti.

Psychicky nemocných přibývá valem.

Takže tak je to s námi v České kotlině. Samý perfekcionista a že by to z úřadů někdo dal trochu do vzájemných souvislostí, to tedy né. Hlavně, že musí centrálně rozhodovat o něčem čemu vlastně vůbec nerozumí. Kdyby to nechali na lidech, aby si to dělali po svém, tak by se brzy našla nejlepší varianta, takto se dělají ve velkém nesmysly.

O tom, že se zateplují baráky a přitom dveře v bytech zůstávají obyčejné a né požární, o tom ani nemluvím. Že hořlavý dům má být mnohem nižší, než jsou dnešní paneláky, o tom také nemluvím.

Kdyby se stalo u nás, co na Ukrajině, tak už by shořely celé čtvrti.

Prostě tam nahoře by především neměli nic dělat, protože na co šáhnou, to zkazí. I tu současnou délku lidského života.

Jinak si myslím, že člověk má vždy pro co žít, i když je starý, nesmí být ale otrávený bolestí v noci, aby mohl spát a nestrhalo se mu srdce. Přeji Vám dlouhý věk.

Já jsem si prohlédl při poslední návštěvě v Praze v technickém muzeu na Letné tu důlní a hutní exposici. Všem ji doporučuji. Také Paládium na náměstí Republiky se povedlo.