Komentáře k článku

Ten,kdo půjčuje,je tak vychovanej. Vychovali ho,aby pomáhal. Pak pomáhá jak to jde a dokonce i když to už nejde. Věřitel věří,že se mu půjčená částka vrátí.Otázka : Bude to velká ztráta přijít o kamarády,kteří se takto chovají a manipulují pouze ke svému prospěchu?Přijdou ti lidé o něco,když se jim řekne NE,už ne. To NE je strašně těžké sdělit.Tím spíš,že manipulátor operuje svou bídou.Když jsme si půjčovali peníze od přítele,dali jsme mu do úschovy numismatickou sbírku - protihodnotu.Můžou zajít do zastavárny. Další - moje soukromě ověřená rada : Teto,půjčíš mi dvacet korun ? Ne,já Ti je dám. Ale jen dneska,víckrát už ne.Teta v dětském domově,která podlehne tlaku kolektivu,se pak jmenuje tetička kasička.Bylo to velmi těžké,nestat se tetičkou kasičkou.Vím,jak vám asi je.Ivane. Jestli jste ochoten o větší část peněz přijít a už je neuvidět,zkuste to jako já. Tohle jsem ti dal,už mi to nemusíš vracet,ale víc už nedostaneš.A skončí to.Je snad lepší i nějaká ta ztráta než tohle věčné napětí. Bude to mít konečně konec!Pokusy takto Vás manipulovat a zotročit ke své potřebě jsou hnusným projevem závisti.To,že jste se sám vyhrabal bez cizí pomoci,vám nikdo neodpustí. Soucit je zadarmo,ale na úspěch se jeden hodně nadře,pamatujte na zákon osmičky. Komu pomůžete,ten Vás za nějakou dobu začne nenávidět.Za dobro se některé kategorie lidí odměńují nenávistí,chtějí svobodu,ale podle svého a za čas by oni sami chtěli určovat pravidla.Končí to tak,že začnou mít pocit,že mají právo na majetek,který jim nepatří.Vyvolávají ve vás pocity viny.Dárce má právo rozhodnout se,komu co daruje,věřitel zase,komu co půjčí.Ještě jedna zkušenost. Chodila za mnou mladá paní s více dětmi,že mají hlad. Vždy dostala nějaké peníze. Tvrdila,že je to na chleba,mlíko a máslo. Jednou jsem jí koupila dva pecny chleba,dvě másla a dvě mlíka. To jste měl vidět ten vztek. Chtěla peníze,jasně. Chtějí svobodu za cenu vaší nesvobody. Je to sprostá manipulace a Vy máte právo říci ne,kdykoli rozeznáte,že to tak má být. A Vy to rozeznáte dobře.