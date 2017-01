Úmyslné zabití člověka

Jde o to, jakou používáme rovinu vysvětlení. Ten samý termín pak může pro různé lidi znamenat různé věci. Pokud jsem napsal „přirozené prostředí“, měl jsem na mysli prostředí, které si „neupraví“ podle svého, které je přirozené samo o sobě, bez lidského zásahu. Je to prostředí pro člověka neznámé a nebezpečné.

Nechce se mi tu vysvětlovat základní pojmy, proto Vás odkážu na antropologické texty. Pokud si chcete opravdu počíst, pak jedna z nejužívanějších prací na toto téma na vysokých školách po celém světě je Úvod do kulturní a sociální antropologie od Murphiho. Píše velmi čtivou formou, nejsou to žádné akademické řečičiky, co se těžko louskají. Je to skutečně jen úvod. Pro naše účely bude bohatě stačit první kapitola. Podle toho, co píšete a jak to píšete cítím, že skutečně je potřeba, abyste si něco o antropologii přečetl, už proto, co jste napsal: „pak tedy nechápu, kde se tu vzaly“.

Ještě se Vás zeptám: mátě děti? Asi ne, jinak byste nenaznačil, že by mohl být stud vrozený. To je ale dětinský názor, nezlobte se.

„Zde mícháte dohromady dva principy - evoluce a kreacionismus“

Tak to vůbec, jak jste na to přišel? Nemluvím o nějaké Matce přírodě, ale o evolučním procesu. Kdyby měl být geneticky kódovaný každý lidský vrtoch, tak jsme jako lidstvo už dávno zkolabovali. Jak jsem již řekl (a jak se také můžeme dočíst např. zde - dvacetistránkové povídání o člověku v přírodě od Gehlena), člověk je tzv. „nehotový“, to znamená, že po narození není instinktivně vybavený na život v určitém prostředí. Proto si vytvořil prostředí umělé - kulturu, která je však velmi proměnlivá. Biologie tu za kulturou pokulhává a nestačí ji, proto nemůže být kulturně podmíněné chování kódováno geneticky. Je předáváno formou socializace již od nejútlejšího věku. Protože se tak chovají všichni lidé okolo Vás, snadno to svádí k dojmu, že jde o vrozené chování. To je však hluboký omyl.

Pokud se tedy chceme bavit o vraždě, pak musíme striktně vymezit, zda se chceme bavit o vraždě jako o deviaci v naší společnosti nebo o vražedném chování obecně. V tuto chvíli bych první možnost vynechal, to by bylo zase o něčem jiném. Já tvrdím, že pokud by dítě vyrůstalo v nějaké komunitě, kde by bylo zabíjení druhých lidí na denním pořádku, jako je pro nás přirozené zabíjení zvířat, pak by s tím nemělo žádný problém, a pokud by nebylo konfrontováno s jinou komunitou, kde se věci mají jinak, nemuselo by do své smrti zapochybovat, zda je zabíjení druhých správné, či ne. Ono totiž správné nebo nesprávné chování je věcí dohody a není pevně dané nějakou objektivně danou správností. Takové dítě by nechápalo co po něm chcete, když byste ho začal moralizovat o nedotknutelnosti lidského života. Stejně jako Vy máte momentálně problém schroupnout něco, co vybočuje z jasně nalajnovaných hranic společensky daných norem a rolí.