Rozhlasové stanice

Tak, jak to tady čtu, tak mi mluvíš z duše a pod vším co píšeš bych se podepsal. V roce 1969 jsem začal roztáčet „placeté potvůrky“ a tak mi to vydrželo až do roku 2000. Pořady Houpačka, Junior 30 atd. („Je tolik hodin kolik je, jestli....přijeli včas“), jsem měl pečlivě nahrány na svém magneťáku Sonet duo...Měl jsem možnost nakouknout do kuchyně rádií (10 let moderování ve třech rádií) a udělat si obrázek, jak to bohužel chodí. Hlavní důvod proč úroveň rádií je tam, kde je, byl v nových majitelích a později v asociaci soukromých rádií. Pamatuji se jak Michal Zelenka objížděl rádia a učil moderovat (model) “kolovrátek na tři" , moderátor se představil, představil rádio a to co bude následovat - živý jingl. Méně mluvit, tak, aby moderátor nerušil...(bylo by toho na dlouho) Být na předních místech hodnocení a „brát“ co nejvíce reklamních spotů. Dnes občas poslouchám syna, který prošel také pár pražských rádií, je to o „ničem“.