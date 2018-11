Kam kráčíš vyspělá Evropo?

8.9.2010 18:19

Na pozadí „skandálu“ s vyhošťováním Romů z některých zakládajících států Evropské unie jsem včera večer na ČT-2 shlédl pořad o romské menšině u nás. Moji pozornost upoutal Rom, když říkal, že jsou diskriminováni, protože většinová populace odmítá dávat své děti do škol, kde chodí Romové. Před pár minutami jsem si přečetl článek na Novinkách, že byl uvězněn příslušník ostrahy – člen bezpečnostní agentury, který použil zbraň proti pětici Romů – zlodějů, kteří neoprávněně vstoupily na střežený pozemek s cílem krást. Po přečtení zcela pochopitelné reakce ve většině příspěvků v diskusi k článku jsem otevřel e-mail a našel v něm dopis adresován Slovenské televizi, který napsala paní žijící na Luníku IX v Košicích a který dále přikládám. Snad se někdo zamyslí, kam spěje tato společnost a zda opravdu nebudeme jednou stávkovat před úřadem vlády nebo parlamentem, že chceme stejná práva jako naši romští spoluobčané!!! Snad se někdo zamyslí i nad tím, zda je správné ohánět se národnostním principem nebo začít důsledně uplatňovat princip občanský!!! Jsme občanská společnost a všichni občané by měli mít stejná práva i povinnosti a před zákonem by si měli být rovni! Osobně odsuzuji jakékoliv formy diskriminace – i diskriminace pozitivní.



Vážená redakcia,

Aj mňa a mojich blízkych šokovala udalosť, ktorá sa stala v Devínskej Novej Vsi. Ešte viac ma prekvapil Príspevok v TV, „Lampáreň“, ten musel byť zrejme odvysielaný pod nátlakom verejnosti.

A teraz Vám napíšem, ako bývam ja....

Bývam v Košiciach a sme obyčajná, normálna rodina ako tisíce iných na Slovensku. Bývam na sídlisku, ktoré je vzdušnou čiarou ani nie km od sídliska Lunik IX. Naše sídlisko je malé, príjemné, na konci mesta. Domy sú nízke, dvojposchodové, lebo sme blízko letiska. Za domami je pole a krásny výhľad na okolité kopce, polia a LUNIK IX. Sídlisko Lunik IX je postavené asi v najkrajšej časti KE. Z jednej strany je les a z druhej strany ho obmýva Myslavský potok. Jedným slovom idylické bývanie keby....

Keby som sa nezobudila pred pár dňami a rovno pod mojimi oknami neležal súložiaci cigán s cigánkou. Začala som ich vyháňať, no asi 10 minút nič (kýbel s vodou tam nemal dodah). Tak som začala hádzať paradajky. Vtedy vstal cigán s gaťami spustenými „na pol žrde“ pobral sa preč obchytkávajúc polonahú cigánku jednou rukou a druhou päsťou mi hroziac a nadávajúc...

Inokedy ráno otvoriac dvere na chodbu som dobre nezamdlela od smradu. Stála tam cigánka od pása dole nahá, nohy celé obtečené od výkalov. Ani neviem ako sa dostala dnu, kedže vchod sa zamyká....

Po takomto niečom s radosťou vykročíte do práce. Vyjdem pred dom a dúfam, že sa nestrafím do hovna, do psieho ani do ľudského. Okolo tváre mi preletí „použitý“ leták so zľavami a teším sa, že iba preletel a nezasiahol. Cestou ku autu očami kontrolujem, či nemám urvaté spätné, stierač, alebo navrtaný druhý či tretí zámok (mám centrál). Musím pridať, lebo oproti mne kráča cigán s vystrčeným penisom, močiaci za pochodu....

Zdá sa Vám to vulgárne a sprosté? Aj mne...

Nereálne? Aj mne....

Zvyšuje sa životná úroveň aj na Luniku IX. Už aj tam parkujú autá s volantami na pravej, či ľavej strane, bez STK a majiteľmi bez vodičákov. Používajú ich zrejme na dochádzanie pre sociálne dávky. Nič im nie je zakázané, keďže pravidlá nepoznajú, idú kedy a kam chcú, vždy a všade majú prednosť. Neexistujú nijaké prekážky, keďže ani policajti ich nekontrolujú. A Ty obyčajný človek, záchraň sa kto môžeš. Aj Myslavský potok sa zmenil na umyvárku áut. Každý deň sa tam umyje minimálne 10 tátošov. Pán primátor, polícia aj odbor životného prostredia tu udelili výnimku. Čo na tom, že tu ešte pred pár rokmi boli pstruhy. Nech sa občania sťažujú, nech sa majú „rómovia“ dobre a hlavne nech majú čisté autá.

S príchodom jari, prichádza aj: „výpalovacia sezóna“, okrem toho na pár týždňov sa dá vidieť ôsmy div sveta - Melírovaný les. Za celú zimu aj predošlé obdobie vietor pozachytáva milióny sáčkov, tašiek a neporiadku na konároch a kým sa les nezazelená celkom, tak má melír. Približne jeden mesiac v kuse sa ocitáme v plameňoch ako v stave vojny. Cigáni asi nemajú radi zelenú, lebo každý kúsok zeleného miestečka musia vypáliť. Hasiči zasahujú minimálne 3x denne aspoň mesiac. Zrátajte si koľko výjazdov a koľko peňazí to musí stáť. Vtedy proste horí všetko a všade. Je to ďaleko od magistrátu a úradu vlády, tak načo sa starať. Ak by hasiči zverejnili napr. počet výjazdov za mesiac apríl na Luniku IX, tak by ľudia ostali zdesení, čo sa to deje.

Koncom mája začína „oberačka“ (tzv. skorý zber) jabĺk a sliviek na stromoch, ktoré rastú po sídlisku. Nedokážem pochopiť, ako sa tieto stromy po týchto nájazdoch dokážu každý rok zregenerovať a opäť zarodiť....

No a potom prichádzame na radu my občania a začíname po zime upratovať sídlisko (je to pre veľmi silné žalúdky). Tohto roku prišla horda cigánov a ked nás videli upratovať, tak sa smiali a vraveli „Pani, ta načo upratujete. Šak Vam pride mesto popratať.“ Vyrabujú bedne a všetko čo vytriedia a nehodí sa im pohádžu po sídlisku.

K večeru si tiež neoddýchneme, lebo cigán nikdy neoddychuje. Zaviedli im tam niečo ako miestny rozhlas a ten v kuse vyhráva vo dne v noci všakovaké rezké melódie. V lete, ked boli horúčavy a človek musel priebežne vetrať (a to musí byť v tej izbe ak je otvorené okno), tak sa pre ten hluk nedalo vydržať. Ozvena donášala hluk z Luniku IX v nenormálnych dávkach. Pán primátor sa iba smial, však nech sa cigáni bavia, veď aj on má iba spoločenské povinnosti s pánmi konšelmi, preberá, ocenenia, medaily a čestné občianstva. Treba im dopriať zábavu vo dne v noci, čo na tom, že pracujúci občan nemá pokoja, však ráno pôjde aj tak drieť na panské...

Obchodné aktivity cigánov prebiehajú 24 hodín, nepoznajú prestávky, vo dne v noci tiahnu v obrovských tlupách po kontajneroch a rabujú všetko čo im príde do cesty. Rabujú vo dne i v noci, všetko a každého. Nedávno sused volal policajtov, lebo cigáni kradli starej susedke, vdove na sídlisku Š 100, ktorú používala na cestu k lekárovi. Po niekoľkých urgenciách prišli policajti a rovno povedali, že oni také vraky ani nebudú hľadať!!! Nám už ukradli 5 bicyklov z pivnice (pivnica je už ako trezor), synovi 2 týždňový mobil a ešte všeliaké maličkosti. Policajti sa len smejú, načo to kupujeme a tak!!!....

JE NA TOM NIEČO SMIEŠNE AK SI ČLOVEK NIEČO KÚPI A CIGÁNI HO OKRADNÚ??????

Minulú zimu sme videli na sídlisku obrovskú policajnú akciu (6 policajných áut v akcii). Na poli za domami urobili policajti rojnicu. Bola to akcia ako z Funesových komédií. Naháňali jedného cigána a ten ako pred nimi prchal, hádzal petardy. Vyzeralo to, akoby na nich strieľal. Ked ho chytili, pod našimi oknami, dozvedeli sme sa s úžasom, prečo toto „nevídané nasadenie“. Prominentnému dieťaťu

cigán ukradol mobil a tak na to použili 6 áut a jednotku kukláčov!!!

Keď voláme policajtov my bežní občania, tak sa boja sem prísť robiť poriadky. Občas urobia spanilú jazdu na policajnom aute po sídlisku. Raz dokonca pricválali na parádných koňoch a to sme s nádejou dúfali, že nám svitá na lepšie časy. No žiaľ, prišli len ukázať pekne koníky.... Kto vie, kto na nich jazdieva vo voľnom čase...

Každý deň čakáme, ako naše deti docestujú do a zo školy. Keďže cestujú MHD, tak sú diskriminovaná väčšina. To, čo robia cigáni v autobusoch MHD, nemá obdobu. Okrem toho, že chodia samozrejme úplne zadarmo tak tam pijú, fetujú, súložia, zvracajú, pľujú po zemi i ľuďoch, robia neporiadok, bijú nás i naše deti, vahrážajú sa, režú sedadlá a ja neviem čo všetko ešte. To sa ani nedá všetko vymenovať.... Cestujú MHD neobmedzene po celom meste k ďalším kontajnerom veď plné kontajnery sú všade....

Prádlo na balkónoch, sa nemôže sušiť, lebo vylezú až po druhé poschodie a kradnú všetko čo nie privarené. Keď je teplo v byte, musí sa vetrať tak, že dospelý človek stojí pri okne ak je to byt po prvé poschodie. Nedávno ukradli našej susedke mixér z kuchyne, ked šla pozrieť do druhej izby čo to tam buchlo. Niekedy mi je ľúto malých detí, ked vidím čo jedia z kontajnerov. Vyhodím im z okna keksík či chlieb s niečim. Oni sa mi za to odvďačia vďačným hrejivým úsmevom, no na druhý deň mi prídu rozbiť okno.

Cigánske deti fetujú už od dvoch rokov, neviem, či im to rodičia dávajú aby zahnali hlad, alebo prečo... To čo robia, nebudem rozoberať, lebo je toho strašne veľa. Tiahnu v obrovských tlupách v kuse. Hulákajú, hrešia, bijú sa, súložia, kadia, močia, pijú, vracajú, chodia štvornožky po zemi, spia hoci kde .... Je im proste jedno kde sú, kedy sú a čo robia. Keď ku mne niekto príde a toto vidí,

pripadám si ako asociál, nie len ja.

Mnohokrát sa ma pýtajú „ako tu môžte bývať“. A kde mám bývať, každý bývame tam, kde máme byt. Častokrát je to pod ľudskú dôstojnosť na čo sa dívame a hlavne naše deti. Aj ja už niekedy strácam svoju dôstojnosť keď bránim svoje okolie, majetok a deti, keď človek musí ziapať a báť sa ich, keď policajti sa len smejú, a keď posielame petície poslancom, pánu primátorovi a je to presne ako v tej Lampárni.... Oni sa iba usmievajú.....

Myslite si, že som pre toto rasista? Ja som cigánom nič neurobila, ani moji susedia. Ja im nič nekradnem, ja nechodím ani na ich sídlisko kadiť popod okná.... Nech nás tú oplotia a zavrú do rezervácie ako indiánov (to by bola ale diskriminácia „romov“!!!). Ja chcem od nich iba pokoj.....

Ten pokoj chcel asi aj „ujo“ čo strieľal v Devínskej Novej Vsi. Možno tiež zažíval niečo podobné, Koľko vlastne vydrží človek, ak ho vytáčajú každý deň? Aké silné nervy musí mať aby toto všetko vydržal????? Len toľko som chcela napísať....