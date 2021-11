Co má smysl zakazovat?

Zrušit média mi příjde až příliš radikální zákrok. Chtěl bych vidět politickou stranu, která by mladým lidem nabídla zrušení médií. Lidé už to sami vyhledávají, protože jsou na to zvyklí. Na to by se muselo jít nějak jinak od lesa. Ale jak? Zásah státu do médií by byl označen za totalitu a omezování, příliš liberální média zase škodí lidem a konsensus se v tomto případě zřejmě nedá nalézt. Nikdo neví kde je rovnovážný bod.

Když se zeptáte pravicově smýšlejícího člověka, tak vám řekne, že média musejí být absolutně volná, levicový člověk vám řekne, že média by měla patřit státu. Pokud by se utvořil kompromis mezi nimi, byli by paradoxně nespokojeni oba.