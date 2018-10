Jak volit do parlamentu 2010

Zřejmě budu retardovaný polointeligent, ale pořád nechápu, co si občané od voleb slibují. Jakože zvolím (např.) Radka Johna, jeho strana dokonce vyhraje volby a John sestaví vládu...a co dál? To jako zatelefonuje mému šéfovi a poručí mu, aby mně zvýšil o 50% plat a zároveň vydá permanentní moratorium na mé případné propuštění? Nebo mně snad John přidělí dům se sedmi koupelnami, jako to před volbami černouškům sliboval Nelson Mandela? Také by mohl premiérským výnosem snížit ceny základních potravin o polovinu. Kdepak, Džon na to půjde od lesa. Nechá rozhodně zatknou lobbistu Romana J., který financuje jeho stranu, pozatýká veškeré korupčníky...a dosadí na jejich místa své. Zatočí s kriminalitou tak, že se mafián Íčko z ODS bude chechtat ještě čtrnáct dní. Tak by se dalo pokračovat.

Zajímalo by mě, kolik dalších různých voleb občané budou potřebovat k tomu, aby definitivně pochopili, že politik pro ně neudělá vůbec, ale vůbec nic, ani co by se za nehet vešlo. Pokud občan hledá pomocnou ruku, nahmatá ji na konci svého ramene, to je celé.