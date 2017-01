Hazard aneb konec mariášku?

Jeden můj kolega to před časem formuloval téměř úplně stejně. Bylo by to sympatické řešení, ale bohužel neprůchodné. U hysterek by to neprošlo. Každý život je přece potřeba chránit! I když to přinese utrpení jak závoslákovi, tak jeho okolí.

Já jsem pro legalizaci všech drog - každý svého štěstá strůjcem, oslabí se tak navíc vliv drogových mafií a jejich zisky. Oficiálně prodávané drogy by byly několikrát levnější než teď. Navíc těm, kdo by se nechali dobrovolně zavřít do drogocentráků, bych byl pro hradit náklady spojené s pobytem, jídlo a drogu podle vlastního výběru. A všichni by byli spokojení.