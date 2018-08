Měl by být rasizmus uzákoněn?

No, tak to budeš koukat, ale u nás jsou pracovní přestávky zcela běžné podle potřeb a zatížení, nikdo nikoho do práce nehoní. Chlapům je zcela jasné, že se něco udělat musí, ale kolikrát ani nevím kde jsou a co zrovna dělaj prostě si dělaj podle sebe. Proč taky někoho honit, stejně neudělá víc, prostě unavenej člověk je akorát nasranej, ale ne výkonej. Svačina je asi tak 30-4O min. Dva kamarádi chovaj koně a oba si je jezděj v poledne krmit domů, Jarda do sousední vesnice. Když si potřebujou skočit na poštu nebo do krámu tak prostě jdou, jenom řeknou ,,já jdu na poštu, -do krámu. V době kdy jsme pracovali na dvě směny tak jsem dělal šoféra svým autem paní co se starala o svačiny. Docházku si vedou sami pouze na základě důvěry, že to co předloží, tak taky tak je. Vůbec nepamatuju, že by se někdy pracovalo přes čas. Pracovní dobu si určili sami a je respektována, i když by se spíš hodilo, aby byla sjednocena s otevírací dobou. Pravdou je, že si v dřevoskladu nikdo nezatopí a v mrazu se strojovna vytopit nedá, tak se dělají třeba jen dvě hodiny, pro pár dní se to neposere, ale placenou maj celou šichtu, teď v zimě stejně není odbyt.

Celé roky jsme tam měli piliňáky, ráno se do nich nasypaly tři popelnice, celá příprava trvala asi deset minut a celý den hřály jako sluníčko. Všude bylo zametýno a čisto, pak přišli hasiči, tedy spíš kozatá kredenc v hasičské uniformě a že si klidně můžeme za půl milionu zatopit. Ús. topení není schopno nahradit, 17 KWvýkonu motoru odsávání a 45OOm3 ztratného vzduchu za hodinu.

Placená doba je 8 h. jak jinak? Na šatně maj lednici televizi a lavici jako lehátko. Příchody nikdo nekontroluje, na jejich přání začínaj dřív. Dvacet minut maj na sprchu a přípravu na odchod, když jsou hotví dřív, tak prostě jdou. Všechno v klídku, nepamatuju, že bych se s nima někdy ve zlém pohádal, když nemám zrovna nějakou práci tak jdu dělat s nima ve stejných podmínkách jako oni. Zařízení kanclu je asi na stejné úrovni jako jejich šatna, teda, oni tam nemaj počítač a já zase televizi a lehátko.

Zvoníku, za to co jsi tady na mě nahnojil by se měl omluvit, bylo by to na místě. Je to jako bych tvrdil, že každej zaměstnanec je kurva, přestože někteří opravdu jsou. Jsi nespravedlivej parchant, úplně stejnej jako je tvůj zaměstnavatel, vůbec se nelišíte. Jenom on má teď v ruce větší klacek.