Proč lidé kouří?

Musím stoprocentně souhlasit s autorem.

Já osobně kuřáky nechápu a opravdu hodně je nemám rád - nejen proto, že si podle mého neváží sami sebe, když se dobrovolně pomalu zabíjí, ale i proto, že opravdu páchnou. Ten modrý kouř nemám rád...

Nejhorší ale na kuřácích není to, že kouří, ale to, že své kouření berou jako to nejlepší na světě, jako způsob, jak si zamachrovat a velice často se snaží diskriminovat nekuřáky, jako by to byl nějaký hloupý odpad.

Věřte, mám to vyzkoušené...

Myslím si, že jediné, co by pomohlo je enormní zdražení cigaret a postavení mimo zákon kouření KDEKOLI na veřejnosti - ať si kouří doma, že?

Drastické reklamy se mi sie líbí, ale nezaznamenal jsem nikoho, koho by to nějak odradilo - to by musela být hodně slabá nátura

Nemám rád kuřáky a neuznávám je..