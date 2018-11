Cena produktů závislých na reklamě

Surovinu, kterou závod zpracovával také ve svém okolí nakupoval. Protože ve svém okolí mohl té suroviny nakoupit více, než sám zpracoval, dodával (=prodával) nadbytečnou surovinu i jiným podnikům, které jí měly ve svém okolí nedostatek; a jeden z nich se „odměnil“ tím, že rok jen platby za surovinu sliboval, ale sliby nedodržel, nezaplatil, a vlastně celý rok vyráběl své výrobky ze suroviny získané zadarmo.

Dřevařský příklad :

Podnikatel, který vyrábí palubky a jiné výrobky ze dřeva, by ve svém okolí měl už málo nebo žádné dodavatele vhodného dřeva pro svou výrobu. I naskytl by se mu vzdálenější dodavatel vhodného dřeva, který si ve svém okolí si může to vhodné dřevo nakoupit levně, a současně více, než sám zpracuje. Takže by ten dodavatel oplývající vhodným dřevem začal dodávat to vykoupené dřevo i tomu podnikateli neoplývajícímu vhodným dřevem. No a pak už zbývá jen doplnit, že by ten „neoplývající“ celý rok odebíral dřevo, vuráběl a prodával z něho své výrobky, avšak svému dodavateli dřeva by to dřevo zaplatit pouze sliboval a slib by nesplnil.

Je to „bezva finta“, protože to může být bez smlouvy (viz: ...„co nejde bez smlouvy nejde vůbec“ :

Ten „neoplývající“ to může vyzkoušet, protože tak „zabije jednou ranou dvě mouchy“:

1) Celý rok bude vyrábět ze suroviny získané zadarmo své výrobky a prodávat je; jeho čistý zisk se tak významně zvýší o nevynaložené náklady na surovinu.

2) Zničí tak svého konkurenta.