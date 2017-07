Komentáře k článku

Nevím sice jestli melou boží mlýny spravedlivě, nespravedlivě, či vůbec, ale něco bych Vám k tomu napsal. Berte to tak, jak uznáte za vhodné.

Nejlépe je začít brát lidi takové, jací opravdu jsou a tak se o nich i bavit. Pokud budou u nějakého Vašeho kamaráda (ky) na prvním místě peníze a pak až Vy, tak to tak berte, ale také to dejte občas najevo, aby ten druhý věděl, že o tom víte. To samé platí třeba, když někdo strašně přehání a říká Vám přikrášlené historky, atd. atd.

Netřeba msty, či jiné zrádné věci. Jestli ho semelou boží mlýny, to už pak není ani důležité, nakonec si to člověk uvědomí. Může to trvat 1 rok, 2 roky, nebo 30 let, ale stejně si to pak uvědomí. Tedy pokud to nebude totální blbec, těm není pomoci už vůbec.

Dělejte to co Vás baví, mějte spoustu elánu, věcí které Vás baví a pak nad tím, jaký kdo je, jen mávnete rukou. Někoho Vám rovného určitě někde poznáte a pak Vás bude hřát pocit, že jste našel někoho opravdového, za koho strčíte ruku do ohně. Takových lidí sice moc není, ale kdo hledá najde.

Kopat do sebe nenecháte už tím, že dáte najevo tomu dotyčnému, že víte, co dělá špatně a to aniž by jste mu cokoliv oplácel, nebo ho nějak poškozoval. Stačí občas jen naznačit.