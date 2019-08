Není homosexualita skutečně nemoc?

Milá Lioness,

Přečtěte si pozorně nadpis: „Co vlastně o tom říká bible.“ To znamená že to nejsou mé úvahy. Jde o Boží pohled na věc. Nikde v článku jsem neřekl že já někoho odsuzuji, nebo že si homosexuálové něco namlouvají. Ne. Skutečně se tito lidé cíti jak říkají. Oni potřebují vysvobození Ježíšem Kristem. Sám jsem byl vysvobozen, i když z jiných věcí. Nestačí být (i když zapáleným) katolíkem či evangelíkem…To samo o sobě nepřinese změnu. Je třeba si uvědomit že změnu identity muže či ženy, způsobuje zlý duch, na kterého se ve většině případů člověk otevře. Neříkám že ten člověk je posedlý. Je jen silně puzen ( ovlivňován )tím to. To otevření může být různé. Ať již skrze oči - dívaní se na ty nečisté věci ( skrze kazety, DVD, časopisy….). Nebo praktiky ( zkusím to… ). Nebo slova vyřknutá rodiči nad svým dítětem působí jako prokletí… Není v moci tohoto příspěvků vyčerpat celou problematiku. Jestli máte kontakt na tohoto mladého muže, o kterém jste psala, dejte mu přečíst tento článek. Nebo kontakt na mne. Věřím že Ježíš mu může pomoci.

Před nějakým časem jsem měl možnost sloužit s Argentinským evangelistou Carlosem Annacondiou. Při jeho službě jsem mohl vnímat obrovské Boží pomazání a moc, a taky hlubokou lásku ke ztraceným. Nedávno jsem si znovu otevřel jeho knihu „Satane poslyš!“ Našel jsem tam svědectví nejméně dvou lidí, kteří byli vysvobození Ježíšem, kromě jiného i z homosexuality.

Pro ty, kteří tuto knihu nemají, uveřejňuji přepis alespoň jednoho svědectví ( str.81 – 84 )

Jmenuji se Luis a homosexuál a transvestita jsem byl od 12 let. Oblékal jsem se jako žena a přitahovali mě muži. Byl jsem prostitut a nikdy jsem nikomu neprozradil svou pravou totožnost. Jednou jsem přišel na shromáždění ( Carlose Annacondii ), ale nic se nezměnilo až do večera, kdy mě Bůh uzdravil ze syfilidy, těžké a nevyléčitelné nemoci. To uzdravení mě přivedlo k víře v Boha. Potom jsem však upadl do ještě horšího hříchu, dokud jsem znovu nepřišel na evangelizaci.

Když se za mě první večer modlili, upadl jsem na zem a když jsem znovu přišel k sobě, byl jsem ve stanu vysvobození ( místo, kde bratři sloužili lidem s duchovními problémy ). Když se mě poradce zeptal na jméno, řekl jsem: „Jmenuji se Luis.“ To mě skutečně překvapilo, jelikož jsem nikdy před tím své jméno nikomu neprozradil. Vždycky jsem používal přezdívky. Toho večera jsem spolu s poradcem odmítl ducha homosexuality a vyznal jsem Bohu všechny hříchy. Od té chvíle na mě byla zřetelně vidět změna, která nastala v mém životě.

Druhý den jsem poprvé vstoupil do pánského holičství. Nechal jsem si ostříhat vlasy a upravit nehty. Potom jsem každý večer chodil na evangelizaci a pokaždé jsem padl na zem. Vždycky mě zavedli do stanu, až přišla chvíle, kdy jsem byl konečně úplně svobodný.

Poprvé jsem našel svou identitu a cítil jsem se jako muž. Změnil jsem polohu hlasu, chování a také způsob jak jsem seděl. Poradili mi, abych spálil ženské ošacení, tak jsem to udělal. Od toho dne se všechno změnilo. Necítím se nepříjemně před opačným pohlavím a mohu se dívat na ženy. Cítím se svobodně. Setkal jsem se s Bohem, přišel do mého srdce a přebývá v něm.

Ještě evangelistův pohled na homosexualitu:

Homosexualita není choroba. Je způsobená zlým duchem, který se zmocní člověka. Lv 18,22 Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost.

23 Nebudeš obcovat s žádným dobytčetem a neznečistíš se s ním. Ani žena se nepostaví před dobytče, aby se s ní pářilo. Je to zvrhlost.

.Homosexualita a další homosexuální praktiky, jako sexuální vztahy mezi blízkými příbuznými, cizoložství, pohlavní styk se zvířaty, patří na seznam ohavnosti. Bůh je tvrdě proti těmto praktikám, protože ničí život společnosti, rodiny i samotného člověka.

….Velká část těch, které Bůh vysvobodil se nám svěřila, že jako děti byla znásilněna nebo sexuálně zneužita. Často slova rodičů, jako „Jsi teplouš,“ která vyřkli se záměrem dítě zranit, mohou způsobit že chlapec půjde tímto směrem. Když však Ježíš vstoupí do jeho života, zlý duch musí odejít, a on je svobodný. Ujišťuji vás, že žádná další léčba není zapotřebí. …

Vladek