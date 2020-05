Právo na sebeurčení Moravanů

Ze spisovného českého jazyka vyplývá, že jde spíše o nářečí moravské. Češi na příklad řeknou voňavý a spisovné je voňavé. Češi řeknou to je překrásný a moraváci spisovně překrásné.

S toho tedy plyne, že z českého státu by musela utéc především ta západní polovina státu.

To Slováci, ty už měli rovnou slovenštinu.

Když se zakládala Československá republika, tak ta se sestávala z české části, moravské části, slovenské části, pokrarpadské části a z velkých menšin německé a maďarské. Tedy z šesti různých svazků. To bylo v podstatě ideální, ale také ideální na rozeštvávání. Dále prvorepublikový stát byl velice dlouhý a tak se nedal ubránit proti vetřelcům z okolí.

Slováci si nyní nijak nepomohli, protože tam u nich mají maďarskou menšinu. Jak známo ve dvou se to dobře táhne jen tehdy, existuje li nějaká vzájemná vázba jako u manželství. Jinak to jde těžko. Takže to Slovákům nezávidím, co si vynutili. Jsou teď na tom hůř než za existence Československa. Těžko se mohou s jediným opozičním hnutím, tedy s Maďary domluvit. A alergie vznikají čím dál větší.

Také s toho plyne, že rozdělit českou a moravskou část je holý nesmysl, protože by to nefungovalo. Funguje to jen s rozdělením státu na jednotlivé kraje a to je teď.

Takže nezbývá než sdělit našim moravákům, kteří se touží osamostatnit, že takovýhle nesmysl si může zase vymyslit jen člověk, který nepochopil, že by to nemohlo ve státě vůbec fungovat. Federace, kde jsou pouhý dva federální státy nemůže fungovat, protože se nedá řádně hlasovat.

Jestli se moravané chtějí osamostatnit, tak to jim při současném dluhu státu žádná velmoc nepovolí, protože by nebyla záruka, že by se dluhy splatily.