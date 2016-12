Proč nás otravují mouchy?

Pan Atenborow, co má ta vyprávění o přírodě tvrdí, že mouchy jsou mnohem vyspělejší druh bezobratlých tvorů než je průměr. Má na sobě nějaké výrůstky, díky nímž je schopná moucha měnit směr letu a rychle reagovat, takže jí jen tak nikdo nechytne.

Mouchy také létají. No a zkuste si to zamávat rukama a vzlétnout. To potřebuje miliardy let změn ve vývoji. No a nakonec, až lidstvo zhyne, tak mouchy třeba zůstanou.

Já mám garnýže přišroubovaný ke stropu a záclony na nich, takže mouchy u nás většinou nemáme. Komáry také ne. Když se otevírá okno, tak musí být zhasnuté světlo, protože světlo a teplo tyto tvory přitahuje. Nebo prostě otvíráme ve dne okno a přitom máme za ním zataženou záclonu.

Mouchy bohužel rozšiřují infekci, takže v bytě by být neměly. Jenže neměly by tam být i kočky a psi.

Kočky rozšiřují toxoplasmosu, která se rozvíjí v jejich těle a jejich trus se pak rozšiřuje po bytě a lidé se pak nakazí. Nedávno jsem slyšel, jak je nebezpečná toxoplazmoza pro lidi mající krevní skupinu B, či RH faktor negativní /jedni z nich. už si to přesně nepamatuji/. Tito lidé i když normálně prý mají rychlost reagování v průměru větší než ostatní lidé, tak při nákaze toxoplazmozou se jejich nervové reakce zpomalí. Takže tito lidé jako řidiči pak bourají mnohem častěji než ostatní lidé. Byla o tom udělána vědecká studie, jejímž autorem je Český vědec. Toxoplazmoza také způsobuje deformaci plodu dítěte v matce atd.

Prostě tvorové neschopní udržet hygienické návyky se do domácnosti nehodí, nebo se pak nemůžeme divit, že tito lidé umírají v podprůměrné délce věku člověka.