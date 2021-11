15.2.2009 14:49

Vlastně jsem to ani nevymyslela já. Naše češtinářka pro jednou překročila práh školních osnov a zadala nám k vypracování fejetonu téma, které neznělo ani moc nudně, ani odpudivě: jak se studenti baví.

Zadání úkolu bylo samozřejmě doprovázeno tlumeným smíchem a úšklebky. Každý věděl, jak většina z nás tráví volný čas.

Ale popravdě řečeno, tento úkol mi dal pořádnou práci. Ve skutečnosti, nebylo tak úplně jednoduché, vymyslet verzi, kterou bych mohla jen tak prezentovat u naší učitelky. Moje snažení, vidět život nás středoškoláků alespoň trochu slušně,ale nakonec přineslo výsledek, který byl sice strašný, ale splnil svůj úkol.

Víte, moje práce měla jednu hodně podstatnou chybu. Neříkala pravdu. Všechny ty hlouposti popisující, jak se mládež věnuje sportu nebo hudbě, setkává se v čajovně, nebo chodí do kina, knihovny, to je sice moc pěkné, ale neodpovídá to na základní otázku. Jak se ve skutečnosti studenti baví?

Je mi sedmnáct, chodím na gympl, bydlím v malém městě, ve kterém se nic neutají, takže kromě toho, že jsem typickým příkladem středoškoláka, mám také celkem ucelený obraz toho, jak to mezi mladými lidmi chodí. Pokud tedy dovolíte, budu svůj příspěvek směřovat spíše ke staršímu osazenstvu. Všem těm naivním a doufajícím rodičům a jejich soukmenovcům. Všem těm , kteří ještě nepřekonali svou zaslepenost a vidí své dospívající ratolesti, jako skvělé bytosti, jimž dali život.

Pro začátek vám řeknu, že pokud jste se jen trochu zhlídli v typu lidí, o kterých jsem mluvila, jste na omylu. Pravda, kterou nikdo nechce slyšet je, že teenageři jsou okolím pohrdající, sebestředná a nespolehlivá stvoření, kterým nelze porozumět a bohužel ani pomoci.

Možná, že od dob, kdy jste byli mladí, se změnila jedna podstatná věc. Přístup k výchově. Setkala jsem se celkem se třemi způsoby výchovy. Buďto rodiče udělají pro svého potomka první poslední (ale o nějakém vděku není ani zmínka), nebo zase dítě ignorují . Slyšela jsem dokonce o velmi přísné výchově, ale mohu vám prozradit, že ani ta nemá žádné výraznější účinky. Spolužačka mé kamarádky, kterou rodiče přihlásili na církevní střední školu (učí je sestra Kateřina), otěhotněla v prváku s místním bezdomovcem. Takže ať už si myslíte cokoliv, není žádná šance vašeho potomka usměrnit a pokud se o to budete snažit, bude vás mít za cvoka.

Možná, že tím pravým důvodem, proč se mladí lidi, chovají jako hovada, je to, že k tomu dostávají příležitost.

Přijde mi vtipné, jaký „přehnaný důraz“ se klade na zákony, v případě alkoholu a cigaret. Tuhle jsme přišli do jednoho podniku a u stolu seděla banda výrostků zhruba kolem 13ti let a hrooozně se bavila společně se svými půllitry, startkami a sprostým slovníkem. Čím jsem starší, tím mi to přijde horší, ale nikdy bych se nesnažila tvrdit, že já jsem byla jiná. Možná, ale, kdybych se někdy spálila, už bych to nezkoušela. Možná, že kdyby mi ve třinácti prodavačka v trafice neprodala červené petry za 44 kč, možná bych se teď nesnažila už po několikáté přestat.

Netvrdím, že je možné zabránit tomu,aby nezletilí dělali přesně to, co nezletilí dělat nemají.

Trochu mi ale vadí, že ale nevidím nikde žádnou snahu.

Takže… odpovím vám, jak dnešní mládež tráví volný čas.

Utrácením peněz za hlouposti, experimentováním s nebezpečnými látkami a sdružováním se se stejně postiženými vrstevníky. Nojo, jde to s námi z kopce, ale víte snad, jak to zastavit?