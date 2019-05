Naše činy?

8.2.2009 13:05

Už tady na svíci komentuji a podávám návrhy strašně dlouho. Alespoň mě to tak připadá. Výsledek vypadá jako když sedlák mlátí cepem prázdnou slámu: žádné zrno nevypadne, aby mohlo být posléze zasazeno do země a vyrůst z něho něco dobrého. Jako všude i zde mezi námi je mnoho povolaných a jen málo vyvolených. Za povinnou četbu bych doporučil knihu: Dost bylo kokotů od MUDr. Xaviera Crementa. Tato kniha nám velmi jasně a vtipně odhalí mnohé záhady naší společnosti. Praktikováním rad uvedených v dalších knihách tohoto myslitele, může dojít k podstatnému vyléčení větší části společnosti od kokotismu. Dost bylo planých řečí! Sám každý se musí nad sebou konečně zamyslit, jak právě on sám přispívá k dnešnímu stavu světa a co dělá nebo zda vůbec kdy něco udělal pro své okolí

něco nesobecky prospěšného. Já nejsem moralista druhých, ale především moralista sám pro sebe. Udělal jsem si malou rekapitulaci vlastního života a s hrůzou zjistil, že jsem vlastně pro své okolí nic moc ze sebe nevydal. Můj otec chodil pracovat zdarma na vesnické stavby kulturáku nebo přístavby školy. Moje sestra strávila měsíc na zřícenině hradu Lukov, kde pracovala na jeho obnově. Já se nechal dobrovolně nalákat na veřejno prospěšné práce při úklidu vesnického parku a jednou jsem kopal zdarma na fotbalovém hřišti žlab pro položení elektrického vedení. Jinak jsem docela společnosti neškodný: vraždit a násilnit to nemám odvahu a v poslední době /asi 20 let/ už dokonce ani nekradu. Jsem spořádaný fotr: chodím do práce, starám se o ženu a dítě a řádně platím alimenty na potomka z manželství nevydařeného. Je možné udělat pro své okolí a nápravu společnosti ve které žijeme více? Já myslím, že ano. Nevěřím tomu co je některými zde na svíci předkládáno, že místní sdělování svých názorů a glosování spol. situace je už samo o sobě činem. Jistě jsem musel k napsání tohoto článku vyvinout jistou duševní energii, ale pro nějakou reálnou změnu, která by zlepšila cokoliv v mém nejbližším okolí je to málo. Vlastně nic. Jen jsem si ulevil a možná ukázal, že o něčem přemýšlím, ale tím to celé končí.

Jak vy prospíváte své obci? Máte k tomu co sdělit?

Teď jsem si vzpomenul, že vlastně sekám dokonce ve dvou vesnicích před domem obecní trávník a odstraňuji pravidelně různý bordel. Taky jsme tam vysázeli keře o které se nyní staráme... Pár drobností by se tedy našlo. Dělá někdo ze zdejších svícařů více nebo nedělá vůbec nic? Jde o to přežít a něco si pro sebe urvat nebo se máme snažit o něco víc? Tohle je asi opět otázka po smyslu života a ten každý vidí v něčem jiném. Takže co závěrem? Nechat svět světem být a starat se sám o sebe nebo maximálně o svoji rodinu nebo se angažovat? Jaký máte vy zde tady na svíci, kteří právě toto čtete názor a postoj ke zhora uvedenému? A můžete sdělit každý ve svém komentáři, alespoň jeden praktický příklad, kdy jste se angažovali pro druhé lidi? Samozřejmě pokud takový příklad skutečně máte... P.S.