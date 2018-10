Proč nemáme rádi Romy?

Ivane, Vy NENÁVIDÍTE všechno, co se nazývalo komunismus a socialismus z principu; také tomu tak absolutně a bezvýjimky nevěříte, jako věřící křesťané absolutně věří Bibli a svým církevním hodnostářům. Takže Váš názor nepřipouští žádnou toleranci, a tudíž nemá smysl s Vámi o tom diskutovat.

Vím, že jsem na opačné názorové straně než Vv, ale svého názoru se nevzdám. Byrokracie není dobrá. Ještě horší však je nedostatek lidskosti, tolerance a ohleduplnosti mezi lidmi.

Co člověk, to original, to jiný osud, jiné vnímání jiných lidí i přírody, jiná kombinace pocitů a přání.

Takže můj názor a představa (domnívám se realizovatelná), jak by měl být řízen stát:

1) Nehromadit nepřiměřeně veliké majetky osobami, které je nepotřebují, nýbrž jejich přebytky přesunout (v různých formách) na slušné pracovité lidi, kteří nemají ani minimum finančních prostředků pro základní živobytí.

2) Nepodporovat státem finančně množení cikánů (nad 2) ani příliv cizinců, kteří našim lidem berou práci.

3) Ve všech oblastech výroby i ve zdravotnictví vynakládat peníze co nejefektivněji a tu efektivitu průběžně odborně prověřovat.

4) Nelikvidovat státní podniky, které byly efektivní a vyráběly kvalitní výrobky.

5) Každého člověka si vážit a umožnit mu, aby se mohl pracovně uplatnit a klidně žít bez strachu o svou budoucnost. Přece je vrcholem hlouposti, když manageři firem odmítají lidi pod 35 let a lidi nad 45 let věku jako pro výrobu nevhodné.

6) Ze zákona by měla být zakázána veškerá selekce lidí na ty, kteří pracovat smí a na ty druhé, kteří pracovat nesmí, s výjimkou zločinců a lidí nemocných. A lidé nemocní, by okamžitě měli dostat od státu peněžní podporu jako náhradu za mzdu do doby, než si opět budou moci vydělávat peníze prací.

Takže pouhých 6 bodů LIDSKOSTI dát do zákonů a obnovit to dobré, co se v minulosti osvědčilo.