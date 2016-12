Je to moc krásné jen tak pozorovat diskusi lidí, kteří neví, co esperanto vůbec je... Já jsem esperantistou od roku 1981 a mé seznámení s ním pomocí korespondenčního kursu Českého esperantského svazu nebylo vůbec náhodné. Základy jsem zvládl za 6 týdnů a v roce 1990 jsem složil náročné učitelské zkoušky u ČES, které se skládaly z 8 předmětů. To byla jazyková maturita! Za totality jsem si s esperantem prožil i krušné chvilky, kdy mi šlo o pracovní existenci. Postupně jsem si totiž dopisoval asi se 150 esperantisty z celého světa. Pracoval jsem ve státních službách jako bachař a když jsem byl zaměstnavatelem vyslán v roce 1984 na studium VŠ SNB v Praze, tak jsem při zahájení studia PENOLOGIE ( pro neznalé=nauka o vězeňství) spadl pod státní tajemství, tak jsem všem korespondentům musel napsat, že v dopisování končím. Před ukončením vysokoškolského studia v roce 1988 jsem byl pozván na vedení Sboru nápravné výchovy v Praze, kde mi bylo důrazně vysvětleno, že v případě dopisování do zahraničí mimo státy Varšavské smlouvy budu ze SNV propuštěn. Opáčil jsem, že jsem poslední dopis do zahraničí poslal před nástupem na VŠ SNB v roce 1984... Teď k mé původní myšlence: esperanto je podle mé zkušenosti NEJBOHATŠÍ JAZYK NA SVĚTĚ, který si navíc, a to je úžasné, tvoří člověk svobodně sám, přičemž se jen řídí esperantským FUNDAMENTEM, to je těch 16 základních pravidel jazyka, u kterých si autor esperanta L. L. Zamenhof vymínil, že se nesmí měnit. Tento jazyk pak věnoval lidstvu bez nároku na cokoliv. Ještě bych rád upozornil neznalé diskutující, že esperanto je druhý největší vynález v dějinách lidstva hned za vynálezem knihtisku! Je doufám zřejmé, jaký má tento jazyk potenciál v případě, že by byl postupně zaveden do celého světa. Byla by to jazyková revoluce, ale i možná politická a ekonomická revoluce. A celá milá a drahá angličtina by šla k šípku,,, ..Ještě bych rád uvedl něco úsměvného a to mé dopisování s komisařem EU pro mnohojazyčnost panem Orbánem ze Slovenska. Tento pán byl jako gramofon. esperanto pro EU neexistuje, esperanto pro EU neexistuje.... Já jsem mu jen argumentoval, že stávající jazykový model je z ABSURDISTÁNU, jen si vezměte ta hřejivá místečka v Bruselu a Štrasburku pro tisíce a tisíce překladatelů do a ze 23 jazyků! To je sice mrhání finančními prostředky, ale každý má nějaké ty kamarády, kterým je třeba pomoci...a představa prosazovaného jazykového modelu v EU, že se každý občan ke svému rodnému jazyku naučí další 2 národní jazyky , to by občané v každodenním životě jen studovali jazyky! .. závěrem jen konstatuji, že vlastně jen sobectví a veto Francie ve dvacátých letech minulého století ve Společnosti národů zavřelo esperantu cestu k rozšíření do světa už tehdy. Francie se bála o svůj jazyk a tak esperantu vystavila stopku! Není ale všem dnům konec a esperanto se díky internetu sice pomalu, ale jistě rozjíždí ke světlým zítřkům!