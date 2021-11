O body modifikacích

Ahoj Ivane, díky za přivítání jakého se mi dostalo . Jsem rád, když někoho zaujme, co píšu. Jak už jsem tu někde psal, přezdívka je spíš taková recese, může evokovat antického myslitele, ale přitom je to výraz pro plochou nohu, takže asi tak . Na Platóna těžko někdy budu mít, kdyby pro nic jinýho, tak pro délku jeho plnovousu .

Zdá se, žes toho v životě stihnul dost, moje zážitky jsou možná konvenčnější. To, co nás spojuje - taky jsem zkoušel sportovně lítání na větroni, ale musel jsem s tím skončit, takže piloťák nemám, ale zbyly aspoň hezký vzpomínky. Aktuálně pracuju jako programátor her a tím, že pracuju z domova si připadám spíš jako otec na mateřské. Svíce mi trochu kompenzuje nedostatek sociálního kontaktu mimo rodinu .

Na Svíci nejsem moc dlouho, ale se zájmem sleduju, že jste tady fajn uzavřená komunita a už se vzájemně asi dobře znáte. Aspoň v kruhu nejčastějších přispěvatelů. Jenom se tu na můj vkus a příliš řeší komunismus, politika a tak. Ona by se tu dala vést diskuse, jak by to teda na světě mělo být, aby byli všichni spokojení. Ale příznačné je, že ti chroničtí stěžovatelé na režim, ti kteří jsou tu nejvíc slyšet, když by se náhodou dostali ke kormidlu, by se nedostali dál než k obstrukcím a vzájemnému očerňování a to není zrovna konstruktivní.