Neexistuje lepší systém než kapitalismus?

U mě by ti lidé rozhodně nic tržně neurvali. Nikdo by je sice neokrádal, nezneužíval, neoblboval apod., ale měli by pouze jistotu, že dostanou to, co svojí prací vyprodukovali a bezpečné zázemí, které by si museli ovšem také s mojí pomocí vytvořit. O nic víc nešlo.

Nojo, jenže to by řekl každej. Kdybys byl grázl a zloděj, tak bys taky říkal „já je okrádat nebudu“. Tady bych viděl ten problém, že se ti do komunity dostane ětší procento naivních lidí, kteří lépe sedají na špek komukoliv. Méně naivní jsou podezíravější a ani se nepřihlásí („to je zas nějakej podvodník...“). Takže celá ta komunita bude naivnější než zbytek společnosti a to je předpoklad, že se najdou jedinci, co ji zkusí zneužívat. Nelehká situace, se v tom angažovat. K tomu si přidej média, která o podobných aktivitách referují spíše nelichotivě, v lepším případě jen jako o exotech...

Nechcu nikoho strašit ani odrazovat (je mi to ympatické), ale každý by si měl uvědomit, do čeho jde a co se mu může stát.