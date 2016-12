Závislost na lécích

Ty mne překvapuješ. Mně spíš mrzí to s Lipovanem. A vlastně bylo tak fajn, když se tu někdo nový objevil, ale asi to lidem nic nedává tak se nevrací a ty staré to omrzelo. Nemá to cenu furt dokola. Já si tu jen stěžuji, před chvílí jsem si skoro vyplakala oči kvůli tomu, že to nevyšlo s tou prací. A přitom to nebylo žádné terno práce stále venku v dešti , horku tahání kabelů. Je krize, ale opravdu prý tu na ostravsku kurevská. Brečela jsem a synek se mi smál, že přeci život nekončí a i kdyby byl půl roku bez práce se svět nezboří jako kdyby chodil na výšku. Muž přišel z práce a já ještě než přišel brečela snad kvůli všeho. Tecje to lepší někdo mu slíbil, že jak bude mít větší práci instalační, že by syna vzal sebou. Ted je na netu, že automobilová výroba klesne o třetinu tak stejně to Sungwo hitc nebude přibírat. Je tam prý děsná buzerace jak od nadřízených tak zaměstnanci mezi sebou. Tlapko tak hlavně ty nekonči. Proč ten Lipovan vše smazal je mi to líto měl dobré postřehy. Ale není to to nejhorší co mně dnes potkalo.