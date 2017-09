My bychom asi na cizí planety neútočili, ale co když na těch ostatních zvítězili „teroristé“ ? ti možná jo...

Podle mě, tu jsme poměrně krátkou dobu, objevili jsme rádiové vlny, které se šíří rychlostí světla, takže za těch asi 100 let (nevím přesně) jsme poslali své signály (vysílačky, televize) do vzdálenosti 100 světelných let. To už je úctyhodná vzdálenost, když světlo se šíří 300 000 km/s.. pokud rádiové vlny znají i starší civilizace, tak proč jsme je nezachytili? Třeba těch civilizací je tolik, že se navzájem ruší..taky jsme v námi poznaném Vesmíru nezahlédli žádné anomálie (vesmírné inženýrství- jako třeba neobvyklé seskupení planet,stavby a tak), kterého by vyspělejší civilizace jistě byly schopny. I kdybysme nějakou civilizaci objevili, tak by asi od nás byla dosti vzdálená a to by byl obrovský problém v komunikaci. Kdyby byla vzdálená „jen“ 1000 světelných let a my jim tam poslali signál, museli bychom čekat tisíc let, než k nim dorazí a tisíc let, než se nám vrátí odpověď- to mi přijde hrozně dlouho... A co když ostatní civilizace jsou založeny na duchovním životě, takže rádiové vlny a televize vůbec nemají? Ale aspoň jedna by mohla...Taky ti mimozemšťané můžou vypadat úplně jinak než my, být složení z něčeho jiného než my, ale tomu moc nevěřím.V Bibli se píše, že nás Bůh stvořil k obrazu svému a já se celkem nakláním k Erich von Dänikenově teorii, že to byli spíš bohové, kteří nás stvořili a ti bohové jsou starší civilizace, které brouzdají po Vesmíru a šíří život a třeba zatím nechtějí, abychom o nich věděli.. Taky mě napadá jiná teorie- co když jsme ve Vesmíru paraziti? jako něco co tam nepatří, jako třeba plíseň na chlebě,prostě nemoc? To by lidská ješitnost dostala pělně za uši, kdyby to nějak zjistila. ale bojím se, že se pravdu o stvoření života nikdy nedozvíme, protože kdo nám to řekne? a kde vezmeme jistotu, že to je právě tak?

Taky se po světě šíří pozorování UFO, o jehož věrohodnosti by byla nová debata. Mě napadlo, teda pokud lze cestovat časem, což se v budoucnu možná zjistí (viz teorie relativity), tak co když ti UFOni jsme my??? kteří se dívají na sebe sama v minulosti?