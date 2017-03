Komentáře k článku

Děkuji že jste mi dovolil držet „mé“ na slovo vzaté odborníky v tajnosti... ačli to bude slabá náplast na Vaši ješitnost raněnou tím že jsem se odvážil neuvádět důkazy svého tvrzení byvše k tomu vyzván... přesně jak píšete: to není debata podle Vašeho gusta. Naštěstí Vaše gusto není fyzikálním zákonem tudíž pro mne není závazné... Neberte tedy na můj názor ohled - nutil jsem Vás snad k něčemu takovému? Mohl jste napsat: nesouhlasím. Stačilo jediné slovo. A počkat co já na to. Zda budu kecat nebo vytasím důkazy. Ale ne, vy se cítíte silný v kramflecích a chcete mi vyprášit kožich OK, nemám nic proti tomu, ani to mě nepohne něco předkládat )) Nehledám přitakávače ani oponenty. Řekl jsem si prostě svoje; toť vše. Je těžké tohle pochopit...? K druhé části otázky: Vy nepovažujete rozvoj genetiky za dobré nakročení směrem ke stvoření umělého života? Já ano. Ale dokazovat to taky nebudu ... A klidně mě můžete znectít za kluzkou a vyhýbavou rétoriku, já to přežiju...