Komentáře k článku

Protože se mermomocí snažíte diskuzi usměrnit k serioznímu a vážnému tónu, odpovím také tak:

1) Vyřešte oblečení heterosexuálních snoubenců, kteří si budou oba chtít obléci si dlouhé bílé svatební šaty s vlečkou, věnečkem a závojem. Jak kněz pozná, kdo je ženich a kdo nevěsta?

2)Jak budete učit malé dítě, že je buď holčičkou nebo chlapečkem, když oba rodiče budou chodit v sukni ? To budete tomu děcku říkat, že se to pozná jen podle toho, co je pod sukní ? Okamžitě se dítě začne snažit koukat se pod každou sukni. To chcete ?

3) Jaké budou nové střihy a pracovní postupy pro šití tzv. „dámské konfekce“ a „dámského pracovního oblečení“ ? „Dámská konfekce“ se začne šít dle dvou různých druhů střihů, podle toho, zda si to obleče dáma nebo pán ?

4) Na jaké WC hodláte v sukni chodit ? Na to označené panáčkem nebo na to, které je označené panenkou ? Nebo si snad na sukni hodláte namalovat to, co máte pod ní ? Co provedete s poloslepou starou babkou střežící veřejné WC s pokladničkou, která Vás kvůli sukni nebude chtít pustit na pánskou toaletu ?

A takové by to bylo nosné téma v komickém duchu ! Tolik gagů by se dalo vymyslet, tolik lidí by se upřímně zasmálo v současné smutné době !