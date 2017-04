Julínkův prodloužený pracovní týden

Vedoucí manažér jihočeských nemocnic tedy dostal 7 milionu korun. Zřejmě jako roční odměnu za mimořádnou činnost ve prospěch těchto nemocnic.

Bylo při tom argumentováno panem Zimolou, že je to 1,3 násobek toho, co dostávají jednotliví primáři v nemocnicích.

Primáři tedy dostávají 5,4 milionů ročně ročních odměn.

Co na to říci.

Naše nemocnice vyhrožují občanům, že když nedostanou tyto jejich platy, tak, že se odstěhují na západ a tam to dostanou.

Náramně mě to připomíná to stávkování strojvedoucích na začátku kapitalismu na českých drahách.

Když prostě má někdo monopol, tak ho pochopitelně zneužije. Takový je bohužel charaktér lidského mozku. To se konečně dělo, celé dějiny lidstva. Každý člověk jako vrcholový predátor toto dělá zcela přirozeně a ani mu to nepřijde, že by měl posuzovat situaci trochu tolerantněji k přírodě a k ostatním lidem. Konečně za feudalismu toto bylo zcela jasné a šlechtici si ani nepřipustili, že by měli brzdit a také i těm, kteří pro ně dělají, že by měli nabídnout část celkového výtěžku.

Nyní v takovýchto situacích v Českých nemocnicích je třeba se zamýšlet, jak zajistit konkurenci vůči nemocnicím a vůbec vůči celému zdravotnímu personálu.

Tento monopol si trpělivě zajišťují zdravotníci pracující v poslanecké sněmovně a v senátu.

Jak to nakonec dopadá v případě těchto monopolů můžeme v dějinách vidět u šlechty, když vznikla velká francouzká revoluce a jaké byly následky.

Musíme si položit otázku, jestli opravdu chceme, aby to do takových důsledků došlo.

Stále budeme mluvit o terorismu. Není to právě terorismus těchto lidí, kteří se vetřeli do poslanecké sněmovny a do senátu. Nevytvoří právě jejich chování následný terorismus mezi davy.

Kde je psáno, že musí právě jen lékaři léčit.

Na příklad u zubařů při osazování zubních protéz jen na háčky těchto protéz ničí háčeky zdravé zuby u každého pacienta a to jeden zub za rok a zubaře to vůbec nezajímá. Už dávno před třiceti lety byli na to upozorněni. Přitom při gumovém zakrytí tohoto háčku by nevznikla škoda na těchto zdravých zubech. Zubaře to nezajímá. Mají své jisté a dělají tuto mizernou práci stále dál a dál. Ty destičky u zubních protéz v blízkosti háčků toto nenahradí, protože desky zabraňují možnosti vyndání těchto protéz z úst a jejich čištění.

Nezbude nakonec než zavést konkurenci současné lékařské praxi pomocí lečitelů a porodních asistentek a dalších profesí. Nedá se bohužel nic dělat. Nakonec by to skončilo tak, že zdravotnický personál by schrábl vlastně veškeré mzdy občanů.

Pro začátek navrhuji, aby každému občanovi byl přidělen zdravotní příspěvek přímo osobně a aby bylo na něm, jak jej využije. Dále, aby bylo uvolněno léčivo v lékárnách a k dostání zcela volně, aby tito léčitelé a sami občané se vůbec k léčivu dostali. Vyjimkou by byly pouze jedy a drogy, které by byly dostupné jen zdravotníkům, lékařům a registrovaným lečitelům a porodním babičkám.