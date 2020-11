Svícení aut ve dne

A chodci by museli mít na hlavě malinký bílý majáček se stálým světlem leddiody, který by zhasl, kdyby se chodec zastavil. Policejní pochůzkaři by měli modrý po obou stranách lebky v horní části, který by v případě pronásledování pachatele blikal a vydával kvílivé tóny. Kdo by nesvítil, musel by sedět doma nebo by zaplatil pokutu. Podle jistého, zde na svíci se vyjadřujícího, fyzika a známého zákona perpeta mobile, by elektrická energie pro světýlka vznikala v malinkém kapesním alternátoru jen tak mimoděk, třeba poháněného malinkým benzínovým motorkem, aby se následně spotřebovala a dobíjela tak nějakou baterčičku k napájení ledky.

Hned bych se na ulici cítil bezpečněji a také by se opět takticky zvýšila poptávka po benzínu! Vždyť jde vlastně jen o minimum, tak proč si nepřiplatit pro tu bezpečnost? Já už mám prototyp skoro hotov! Ne abyste mě někdo předběhl na patenťáku!!!