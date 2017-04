Nemocné lidstvo

15.8.2007 16:33

Nepřestávám vycházet z údivu nad tím, jaké zázraky již dokáže současná medicína. Lidé, kteří by se ještě nedávno v důsledku nemoci nebo nějaké vady nedožili dospělosti dnes mají odrostlé děti a prožívají klidné stáří. Spokojený život dnes vedou lidé, kteří se narodili předčasně nebo se silnou vadou a bez moderní techniky by nepřežili. Co nejšťastnější život se snažíme zajistit těm, kteří si jej sami zařídit nemohou, jako jsou lidé trvale nemocní a postižení.

Toto ve srovnání s jinými živočišnými druhy ojedinělé chování je jistě jednou z věcí, které vyčleňují člověka od zvířat. Je to soucit a solidarita. Tyto ryze lidské vlastnosti nám umožnily do fantastických rozměrů rozvinout zázračnou vědu zvanou medicína. Aniž bychom si to však uvědomovali, tímto jsme také popřeli zákon, který platí pro všechny ostatní živočišné druhy – přirozený výběr. Tento zákon jsme nahradili zákonem vlastním – morálkou. To vše lze jistě vnímat jako velký pokrok, člověk se vymaňuje z rukou evoluce, zvířecí způsoby jsme nahradili lidskými. Moderní věda postupně vítězí nad přirozenými, z našeho pohledu krutými zákony přírody.

Ale má to jeden háček. Přirozený výběr zajišťoval ozdravování populace. Dědičně nemocný jedinec nepřežil, čímž se zajistilo, že genová sekvence odpovědná za dané onemocnění byla vyřazena. A naopak: mutace, které přinesly nové pozitivní vlastnosti, zajistily, že jejich nositel byl zvýhodněn před ostatními. To však pro člověka už dávno neplatí. O ozdravování populace se stará medicína. Tento nepochybně pozitivní vývoj však přináší jeden velký paradox: čím pokročilejší a úspěšnější je medicína, tím nemocnější se stává populace. Proč? Je to jednoduché - medicína dokáže odstranit i těžké dědičné vady, ale nedokáže odstranit geny za tyto vady zodpovědné. Tyto geny a s nimi i nemoci se tedy dále dědí. Klasické léčení dědičných vad je tedy vždy jen dočasným řešením.

Stejně tak jako jiná nepřirozená narušování přírodních principů i tento trend nebude bez následků. Již dnes se lidé potýkají s drastickým nárůstem dědičných a civilizačních chorob, nepopírám, že na tom hraje svou roli i životní styl. Medicína již zkrátka nestačí. Lidská populace degeneruje. Stále více lidí má v genové výbavě nějaké vady - i já - a průměrné genetické vybavení člověka se drasticky zhoršuje.

A to zdaleka není jediný problém solidární společnosti. Místo aby se přednostně rozmnožovali jedinci s převážně pozitivními dědičnými vlastnostmi, jako intelektuálové a produktivní lidé, nejvíce se množí lidé problémoví. Ostatně, kdo mívá v České republice zpravidla nejvíce dětí? Podnikatelé? Pracující inteligence? Dělníci? Ne, největší přírůstky jsou mezi problematickými lidmi a sociálními parazity. Co tento vývoj v budoucnu přinese? Minimálně to bude rostoucí zátěž pro veřejné finance.

Jak se ukazuje, vzniká nám nový problém, který vyžaduje nové řešení. A jediným takovým řešením může být snaha o přednostní rozmnožování nositelů pozitivních vlastností a naopak o humánní eliminaci vadných genových linií. Jinak řečeno pozitivní eugenika (toto slovo nerad používám, neboť u mnoha lidí vyvolává zcela nesprávné asociace k jistým ideologickým směrům a historickým událostem, které bych s tímto nechtěl spojovat).

Jisté snahy o „vylepšování vlastností lidské rasy“ již historie poznala, bohužel to skončilo strašně. Proto bych chtěl upozornit, že chci prosazovat pouze eugeniku v mezích lidskosti. Nesympatizuji s žádným extrémně pravicovým nebo nacionalistickým směrem a nejzásadněji odsuzuji jakékoli projevy rasismu a netolerance. Právě naopak, nejednou jsem byl známými osočen, že smýšlím levicově, nejspíš proto, že vyzdvihuji pracujícího člověka, coby produktivního a společnosti prospěšného jedince.

Není nepravdou, že péče o masu nemocných a postižených je značnou zátěží pro veřejné finance. Bohužel těchto lidí bude přibývat. Jako první řešení navrhuji dát párům, které uvažují o dětech bezplatnou možnost genetického vyšetření, které jim řekne, s jakou pravděpodobností může jejich budoucí dítě mít tu či onu vadu. U velkých rizik by se jim doporučilo zkrátka dítě nemít. A nezůstal bych jen u doporučování. Přesvědčení liberálové teď se mnou nebudou souhlasit, ale jsem pro to, aby takovéto genetické vyšetření bylo povinné, jinak by daný pár ztratil nárok na dávky na toto dítě. Zkrátka na dítě by lidé museli mít povolení. Zní to hrozně, ale uvažte, kolik problémů se tím mohlo vyřešit. Pokud by toto opatření bylo celosvětové, znamenalo by například vyřešení problému přelidnění světa. Stejně bude jednou nutné zavést populační zákony, které budou znamenat řadu omezení.

Zda by mohl mít pár děti nebo ne by se rozhodovalo nejen podle genetických testů, ale samozřejmě i podle toho, do jakých sociálních poměrů by bylo dítě přivedeno. Postupně by se tak skoncovalo s chudobou. Mimo jiné by takovéto opatření společně se zjednodušením administrativy kolem adopcí vyřešilo problém přeplněných dětských domovů. A samozřejmě by selektivní rozmnožování lidí nahradilo přirozený výběr. Humánní cestou by se tak lidská populace znova začala ozdravovat. Byl by to relativně šetrný způsob, jak převzít naší evoluci do vlastních rukou.

Jistě někdo namítne, že by bylo zásadně nespravedlivé, aby někteří mohli mít dítě a jiní ne. V tomto případě je třeba si uvědomit, že existují v lidské společnosti mnohem horší nespravedlnosti. Nejeden degenerovaný lidský tvor se topí v penězích, zatímco zdraví a produktivní lidé žijí v bídě. Jistě nebude snadné tomu mladému páru říci: „nemůžete mít děti, protože jste nositelé vadných genů.“ Ale je třeba domyslet ten přínos pro budoucí generace a to nebezpečí, které hrozí, když se k tomu nepřistoupí.

A nezůstal bych jen u populační politiky. Nejeden svobodomyslný člověk se jistě zděsí při vyslovení slova sterilizace. Mnohým to opět vyvolá nesprávné asociace. Ale podívejme se na to z druhé strany. Například otázka: Jak vyřešit problém milionů hladovějících lidí v zaostalejších částech světa? Humanitární pomocí? Je známo, že kromě vysoké úmrtnosti je v zemích s extrémní chudobou také velmi vysoká porodnost. Mnoho dětí se ani nedožívá dospělosti. Humanitární pracovníci dodají jídlo, lidé jej spotřebují, udělají si dalších pár dětí a problém pokračuje. Takové kontraproduktivní jednání nikam nevede. Mnohem levnějším a při tom humánním řešením je tyto lidi ve velkém sterilizovat. Pokud jich nebude přibývat, bude pro vyspělý svět mnohem snazší tyto části světa civilizovat a lidem pomoci.

Bohužel i dvěma dokonale zdravým lidem se může stát, že jejich dítě bude těžce tělesně nebo mentálně postižené. Taková vada se dá zjistit v poměrně brzkém stadiu těhotenství. Ať si každý říká, co chce, byl bych pro doporučení interrupce. Nechtěl bych, aby se to tady zvrhlo v diskusi o potratech, ale vyjmutí kusu tkáně z ženského těla, třebaže z této tkáně mohl být jednou člověk, nepovažuji za vraždu. Proč by měl stát přispívat dávkami na lidského tvora, který nikdy nebude produktivní a sám nikdy nepozná plnohodnotný život. Nenechat ho narodit by bylo pro všechny nejlepší. (Jedea moje vzdálená příbuzná má postiženého syna a vím, že ani jeden to nemají lehké, ale bavíme-li se o žijícím narozeném člověku, je to něco jiného) Popravdě mě už unavují ty neustálé řeči o morálce a etice. Člověk není ničím jiným, než vyvíjející se živou hmotou a tak je třeba se na to dívat.

I přes hrozbu degenerace lidské populace zůstávám optimistou a věřím, že jednou nebude podobných opatření potřeba. Až bude genetika na takové úrovni, že veškeré dědičné vady bude možné geneticky odstraňovat, ztratí eugenika svůj smysl. Já jen doufám, že to bude co nejdříve.