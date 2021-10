Dlouhé vlasy a vši

Co si pamatuju, tak se plena nebo kuchyňská utěrka namočila do petroleje, nebo do terpentýnu, (přírodní silice) řádně se vyždímala a takto polosuchá se vtírala do postižených vlasů včetně pokožky. Nakonec se z ní utvořil jakýsi turban a přes ten se přetáhla gumová koupací čepice, nebo igelitový pytlík aby se zamezilo přístupu vzduchu. nevzpomínám si už na dobu aplikace, ale tuším, že to bylo 1-2 hodiny. (ale to si ověřte, už si to tak dobře nepamatuju, přec je to už přes padesát let. Po léčbě se vši jenom sypaly a vyšesávaly se velmi hustým oboustranným hřebínkem, však se mu taky říkalo všivák. Po aplikaci a vyčesání stačilo umýt vlasy obyčejným mýdlem a usušit. Hlava se mírně zapařila a někdy se i ukázaly načarvenalé flíčky, které samovolně zmizely. Účinnost 100% za pár šupů.

Přec je to už pěkných pár let a nejsem si úlně jistej tou dobou aplikace, tak si to, Evo, nechte ještě potvrdit někým ze starých, určitě si to budou ještě pamatovat, nebo přidají nějakou vychytávku.

Za dvě hodiny bude po problémech.

Zapařená hlava pod čepicí zlehka štípe, ale to je onen začátek jejich konce.

Vši se líhnou generačně, a jejich vajíčka jsou docela odolná. V případě narození ještě další generace repete, ale povětšinou, co si pamatuju, tak to byla jednorázovka.

Vyfláknětě se na všechny světové značky šaponů, je to zbytečný tahák na peníze, zkuste si mýt vlasy obyčejným kosmetickým mýdlem, zachováte si je v lepší kondici i ve vyšším věku a holky taky.

Dejte vědět jestli jste to četla.

Třeba to tu někdo, třeba zrovna Ivana, ještě něčím doplní.



Iv.